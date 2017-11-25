土投問路》李來發：投教必須與時俱進 送國外進修

高苑工商總教練李來發。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕亞冠賽從熱身賽到正式賽落幕，凸顯中職近年缺乏質量俱佳本土先發投手的罩門，曾任和信鯨總教練的高苑工商總教練李來發認為，中職若要培養本土投手，首要之務是各隊投手教練必須再提升。

李來發指出，中職雖然長期倚賴洋投，過去各隊至少會有1位本土主戰先發，像潘威倫、林恩宇、宋肇基等人，甚至有能力與洋投競爭年度獎項，但從規模回到4隊後，單季10勝的本土投手非常少見，已是警訊。

李來發表示，三級棒球有不少優質潛力投手，但大多優先選擇旅外，中職受環境、市場等條件限制，無法提供比照國外職棒的條件，透過選秀補進的投手，資質本就稍遜一籌，短時間內不容易站穩一軍，二軍養成也要花上更多時間。

以中職本土投手教練現狀來看，李來發認為，如果球團連讓投手教練短期出國觀摩的安排都沒有，不論球員時期從教練身上學到，或是轉教練後努力自學，這些東西很快就會過時。

李來發建議，有好的投手教練，才能提高培養好投手的機率，國內這幾年流行辦很多講座、訓練營，效果其實很有限，職棒環境已經比以前好，球團應該提升甚至培養投手教練，定期送往國外進修，不斷帶回新的技術與觀念，才是長遠之計。