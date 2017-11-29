少棒趕場5大賽 一個月奔波2000公里

5大少棒盃賽輪番登場，在高雄舉行的徐生明盃昨落幕，明天關懷盃緊接著開打。（記者黃志源攝）

〔記者羅志朋／美濃報導〕小球員真的好忙！職棒賽季結束，進入寒冷冬天，由大小少棒盃賽接力炒熱，從11月中旬起，1個月內就有5大少棒盃賽，球員既要打球又要兼顧課業，蠟燭兩頭燒，加上天候晴雨不定，十分辛苦。

少棒5大盃賽

全勤球隊 全台跑透透

11月18日重光盃少棒賽在台北開打，冠軍賽在細雨中開打，為期5天，接著25日輪到徐生明盃在高雄舉行，昨落幕，明天關懷盃點燃戰火，打4天，12月7日還有冠軍獎金100萬元的台彩威力盃，都在花蓮舉辦，最後由嘉義諸羅山盃壓軸登場，從12月16日打到22日，有少棒隊幾乎「無役不與」，全台跑透透，至少2000公里征途。

小球員比賽打不完，為了兼顧課業而有配套措施，龜山少棒教練干易哲說，這次來打徐生明盃，特地讓學校老師隨隊，比賽結束後球員就接受課後輔導，加強功課不足之處，如果球員成績沒達到標準，會被禁止練球。

課業並重 龜山老師隨行

國內大小少棒盃賽超過20個，不過，干易哲強調，龜山少棒不是每個比賽都會報名，例如小盃賽或南部比賽就不會打，今年關懷盃也沒參賽，小朋友負擔應該不會太大。

中正少棒教練楊正安表示，每個少棒盃賽都有意義，中正球員需藉由更多比賽磨練，以賽代訓，像這次徐生明盃，當天比賽結束，晚上球員會回學校補課，盡量不要影響學業。

楊正安解釋，少棒盃賽多半集中在上學期，下學期則是大比賽，例如硬式聯賽和國手選拔賽，中正球員雖來自體育班，但上、下課時間和普通班學生一樣。