傷後復出奪冠 小戴歸功長庚

防護員陳盈璇（左）關心戴資穎肩膀狀況。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣球后戴資穎昨出席「長庚運動醫學整合照護計畫」記者會，她透露，能在短時間內擺脫傷病，主要有醫療團隊協助。

戴資穎9月底在日本超級賽因肩傷退賽，經過1個月休養後，成功在法國站拿下冠軍，她表示因為有長庚醫療團隊的照顧，讓她能在短時間內恢復健康。

今年能收下5座超級系列賽冠軍，戴資穎特別感謝防護員陳盈璇的陪伴，昨天陳盈璇也現身，她感性地說，能幫小戴做防護，看著她當上球后，自己也很有成就感。

接下來戴資穎將迎接杜拜年終賽，她表示最近正積極備戰，期待拿下好成績，至於未能和今年世錦賽冠軍日本女將奧原希望在年終賽對決，她說：「比賽是長久的，她可能是傷勢比較嚴重才棄賽，和我之前棄權的考量是一樣的。」

林瀛洲：每個人都是寶貝

未來長庚醫療團隊將持續耕耘運動防護，並向下扎根，幫助更多國、高中體育團隊，計畫召集人林瀛洲說：「台灣運動員人口少，每個人都是寶貝，他們一旦受傷，我們要盡全力把他們救回來，不能輕易放棄。」他也期待透過長庚的拋磚引玉，能讓更多醫療院所投入運動防護，為台灣體壇盡一份心力。

受長庚醫療照護計畫幫助的奧運國手賴主恩（左起）、戴資穎等選手，感謝長庚提供的醫療服務。左三為總召集人林瀛洲醫師。（記者林正堃攝）