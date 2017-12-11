首勝＆首轟 大谷盼同場達陣

天使球團高規格歡迎大谷，在主場前廣場舉辦加盟記者會。（取自天使推特）

天使高規格迎接

天使球場商店火速推出大谷球衣和T恤，一上架便引發搶購。 （取自天使推特）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕「嗨，我是大谷翔平！」披上天使17號紅色球衣後，日本「二刀流」大谷翔平昨天正式入團，特別以英文自我介紹，他還說：「等不及要在天使球迷面前打球，希望我們能把冠軍帶回安納罕。」

球衣上架引發搶購

球團高規格歡迎大谷，在安納罕天使球場前舉辦加盟記者會，老闆莫瑞諾、總經理艾普勒、總教練索西亞等人陪同，還吸引數百人圍觀，不斷歡呼並高喊「Ohtani」（大谷），球場商店也火速推出他的球衣和T恤，一上架便引發搶購。

天使要讓大谷繼續二刀流，和李察斯擔綱前兩號先發投手，艾普勒擬採6人輪值，讓大谷維持每週先發1場，從而適應大聯盟；至於打擊，考量大谷多年未守外野，明年不會讓他當外野手，將與老將普侯斯分擔DH，艾普勒說：「大谷選球很不錯，也擁有影響比賽的能力。」

天使稱昨為「翔平日」（Shohei Day），大谷首度在美職亮相，坦言很緊張，但當被問到大聯盟首勝和首轟，哪個會比較興奮？他仍給了完美答案：「可以的話，希望能在同場比賽達陣。」還請球迷幫他發想綽號，大聯盟官網已提出「Sho-time」、「Sho-hei Kid」等建議。

談到落腳天使，大谷說：「就是感覺跟天使關係很緊密。」索西亞也表示，他的工作就是設法讓大谷這樣多功能的選手在場上發揮天賦，領軍奪冠，「這對我們是歷史性的一天。」

洋基組50轟雙塔砲

另名話題人物「怪力男」史坦頓，則被馬林魚交易到洋基，將和賈吉成為史上第2對前一季都至少50轟的隊友，賈吉也在推特向他喊話：「我們成為好朋友了嗎？」表達並肩作戰的渴望。馬林魚將獲得洋基明星二壘手卡斯楚和2名小聯盟新秀。