T1》命中率破5成 雲豹2連勝聽牌

雲豹洋將卡森斯第2節就吞4犯，僅打了26分鐘，繳出17分，幸好隊友及時發揮火力，合力擊敗海神拿下第2勝，取得聽牌。（T1聯盟提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台啤雲豹洋將「表弟」卡森斯昨在第2節即陷入犯規麻煩，但隊友們挺身而出，克羅馬飆全場最高30分，加上替補上陣的狀元林信寬貢獻20分，率隊以107：98力退高雄海神，系列賽取得2：0聽牌。

海神胡瓏貿對抗卡森斯打出火藥味，貢獻全隊最高28分、8籃板。（T1聯盟提供）

卡森斯遭嚴守 團隊戰奏效

系列賽先搶下一勝的雲豹昨開局打得強勢，取得雙位數領先，主力中鋒卡森斯卻在第2節吞下第4次犯規，和海神一哥胡瓏貿相互較勁，打出火藥味。

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有別於前役發生27次失誤，讓勝負早早定調，海神昨展現韌性，在決勝節靠著于煥亞、胡瓏貿火力串聯，克服最多20分落後，追到僅差1個球權，可惜已丟掉太多分數，無力扭轉頹勢。不過，他們的表現也獲得卡森斯稱讚，「海神是很棒的球隊，接下來我們必須打得更聰明一點，才能取勝。」

雲豹此仗團隊命中率達51.3%，5人得分上雙，克羅馬貢獻30分、5抄截，卡森斯受限於犯規麻煩，僅打了26分鐘，繳出17分。

不過，雲豹陣中兩大新秀表現搶眼，後衛高錦瑋貢獻19分，林信寬投進4顆三分球，挹注20分。菜鳥球季能在球隊佔有一席之地，林信寬表示，自己隨時做好準備，進入季後賽，一上場就是拚，每顆球都會謹慎處理。

胡瓏貿28分 無力扭轉頹勢

海神方面，曾在季後賽轟下聯盟單場最高41分的一哥胡瓏貿，昨試圖扛起球隊，他貢獻全隊最高28分、8籃板，也展現和洋將對抗的實力，讓卡森斯早早陷入犯規麻煩。史考特貢獻21分、6助攻，于煥亞三分球12投3中，拿下17分。

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