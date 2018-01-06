JGTA台灣青少年錦標賽》陳瑋利收第2 陳霆宇並列第3

2018/01/06 06:00
陳霆宇最後3洞連吞2次雙柏忌，最後拿下並列第3。（記者趙新天攝）陳霆宇最後3洞連吞2次雙柏忌，最後拿下並列第3。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／苗栗報導〕台灣陳霆宇昨在JGTA台灣青少年錦標賽決戰，最後3洞重損4桿，未能奪冠，中國唐俊禕在低溫強風中打出74桿，以總計219桿意外抱走男生組冠軍盃。台灣陳瑋利靠著最後一洞推進15呎博蒂，以220桿名列第2。女生組則由中國女將倪嘉蔓封后。

中國選手唐俊禕（右）、倪嘉蔓（左）奪下JGTA台灣青少年錦標賽男、女組冠軍，由全國花園球場總經理吳憲紘（中）頒獎。 （記者趙新天攝）中國選手唐俊禕（右）、倪嘉蔓（左）奪下JGTA台灣青少年錦標賽男、女組冠軍，由全國花園球場總經理吳憲紘（中）頒獎。 （記者趙新天攝）

男、女冠軍皆中國選手

打完前9洞還領先1桿的陳霆宇，在第16洞第2桿攻果嶺球左推出界，第17洞攻果嶺則打進左側沙坑，救上果嶺又3推，連吞兩個雙柏忌，損失4桿，總計221桿退至並列第3，他表示：「真的有點可惜。」

女生組泰國娜塔查諾和倪嘉蔓激烈競爭，但娜塔查諾在第4洞開球打歪了，花了3桿才上果嶺，結果又出現3推桿，這個雙柏忌改變了戰局，倪嘉蔓以74桿完賽，總計222桿封后，娜塔查諾則與另一位中國選手鄧晶帆以225桿並列第2。

全國花園球場總經理吳憲紘指出，這3天經歷了3種截然不同的天氣，對選手都是很好的經驗，未來進入職業生涯，每天都要面對不同天候的考驗，希望這次比賽能協助選手們取得AJGA積分，累積出更多參賽機會。

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