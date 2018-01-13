近8戰吞6敗 大帝滿心疑問

騎士慘輸暴龍34分，近8戰吞下6敗，詹姆斯非常洩氣。（今日美國）

騎士I.湯瑪斯（右）命中率不佳，僅拿4分；暴龍范維利特（左）則斬獲生涯新高22分。（美聯社）

連2戰至少輸28分 生涯首次

〔記者卓佳萍／綜合報導〕前役遭灰狼痛宰，騎士尚未走出陰影，昨作客多倫多，團隊命中率不到4成，先發J.R.史密斯得分掛蛋、復出不久的I.湯瑪斯僅4分，終場以99：133遭暴龍毒打，苦吞本季最慘敗仗。

「大帝」詹姆斯攻下全隊最高26分，末節坐在板凳看著隊友任人宰割，這也是他生涯第一次連續兩場至少輸給對手28分。他洩氣地說：「我不知道哪裡做錯了，或是到底發生什麼事，球隊必須重新站起來，找出問題點。」

湯瑪斯昨前11次出手都落空，仍在調整狀態，騎士教練泰隆魯表示，湯瑪斯會沒事的，可以從訓練上幫助他。

羅利缺陣 范維利特飆三分

騎士從去年耶誕大戰不敵勇士，近8場吞6敗，昨攻下10分的洛夫表示，現在雖然很難熬，他相信球隊會走出低潮。

暴龍主力羅利因傷缺陣，范維利特替補上陣，斬獲生涯新高22分，包含6個三分彈。教練凱西表示，他為子弟兵表現感到很驕傲。

另外，聯盟昨公布明星賽第二階段票數，詹姆斯超越希臘新星亞德托昆波，以162萬票躍升聯盟人氣王，「萌神」柯瑞則以136萬票暫居西部第一。面對新規則，柯瑞躍躍欲試，他表示，為什麼不玩看看，成為聯盟先例，挑選自己的明星賽隊友。