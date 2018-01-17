中職》掌中信兄弟二軍 林威助盼傳承精神

去年引退的林威助，昨天確定接下中信兄弟二軍總教練。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者吳清正／台北報導〕中信兄弟昨天宣布，由去年季後退休的林威助接任二軍總教練，並聘請具有大聯盟執教資歷的打擊教練普力斯（Jim Presley）和投手教練伯納（Scott Budner）；「助總」也說，去年的引退不代表結束，而是展開另一段旅程的挑戰。

聘2洋投教 皆有大聯盟經驗

林威助高中就前往日本念書、打球，近畿大學畢業後在日職選秀會被阪神隊選上，2014年從日本返台加盟中信，球員期間就曾兼任助理打擊教練，因近2年來出賽機會不多，去年底決定引退，當時球團就決定林威助到二軍指導後進，但職位不確定，如今正式決定接掌二軍兵符。

林威助接二軍教頭的傳聞已久，在球團正式公布後，他也於個人臉書粉絲團以中、日文發文，表示今年對他來說是意義非凡的一年，期許自己將過往在棒球領域中學習到的精神、態度、技巧及對棒球的尊重，把這些經驗分享給學弟。

中信兄弟打擊教練普力斯。（中信兄弟提供）

普力斯從1998年起歷任響尾蛇、馬林魚和金鶯等大聯盟球隊打擊教練，也曾擔任小聯盟總教練，中信期待執教經驗豐富的普力斯讓球隊打擊火力再升溫。

中信兄弟投手教練伯納。（中信兄弟提供）

伯納曾經擔任運動家、水手、天使和馬林魚等隊的小聯盟投手教練，也曾經是水手隊大聯盟教練團成員。

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