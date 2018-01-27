中職現役10老 獅隊佔5人

統一獅野手潘武雄。（記者黃志源攝）

高國慶打到快40 自認不輸「小鮮肉」

統一獅野手高國慶。（記者黃志源攝）

統一獅野手劉芙豪（右）。（記者黃志源攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕結算至昨天，中職本季有10位球員超過36歲，其中一半在統一獅，季末將繼彭政閔後在球場上過40歲生日的高國慶認為，即便中職平均年齡不斷下降，自認還不會輸給「小鮮肉」，能打到40歲的球員應會愈來愈多。

統一獅投手陽建福。（記者黃志源攝）

統一獅先發捕手強力人選高志綱。（記者黃志源攝）

高國慶的生日是10月6日，從2013年起連續5年用於補賽，今年若無意外，他將在補賽場上過40歲生日，他指出，當初進職棒就想要打到40歲，很高興即將達成這個目標，「在我跟恰恰之後，應該會愈來愈多人打到40歲，嘟嘟、TAKE都有能力」。

中職球員年紀排名

高國慶最想要的40歲生日禮物，是總冠軍賽門票，他回憶，去年生日正值獅隊能否進季後賽的關鍵期，整顆心都懸著，希望今年早點確定，讓他放心去吃大餐，「最起碼也要再打季後賽，再拿1次總冠軍當然更完美」。

高國慶近3年有2年春訓調整太慢，到4月中旬才從二軍上來，今年雖然又老1歲，身體狀況仍很OK，希望進度可以趕上，開季就在一軍，季後會評估是否再打1年，「我還不會輸給年輕的，就跟自己挑戰而已，能就繼續打，不行就到此為止」。

蹲到40歲？ 高志綱不想太多

高志綱2月就滿37歲，開季仍是獅隊先發捕手強力人選，他認為，捕手的體能負荷比野手大，想蹲到40歲確實有點難度，看到「小鮮肉」愈來愈多，2年合約到期後獅隊只願先簽1年，就算心裡多少會有想法，但會先專注在球場上。

潘武雄小高志綱1個月，去年僅3場擔任守備，教練團為讓多位老將輪休調節體力，今年他站外野的場次勢必增加，也已經做好準備，他表示，明年走完3年合約是38歲，會想效法高國慶拚到40歲，就看教練、球團屆時如何考量。