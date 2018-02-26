追風「真男人」 愛跑不怕受傷

東京馬拉松是是蔡雅安的首次海外賽。（（駐日特派員林翠儀攝）

〔駐日特派員林翠儀／東京25日報導〕「先求帥，再求快」是張嘉哲的名言，這次參加東馬因為天寒戴著帽子上場，所以沒機會看他甩馬尾，但他仍以2小時19分59秒佳績拿下了半精英組的銅牌，帥到翻過去。另外，也是以半精英身分參賽的兩位台灣女將蔡雅安和蘇鳳婷，都在東馬得到了寶貴的海外賽經驗，3人都希望能朝2020年的東京奧運邁進。

蘇鳳婷（左）因未帶戴大會發的手環，起步太晚，最後決定棄賽。（蘇鳳婷提供）

「先求帥，再求快」的張嘉哲準備朝奧運前進。（張嘉哲提供）

張嘉哲達成「預期目標」

張嘉哲在賽前定下2小時20分的目標，對於2小時19分59秒的成績，張嘉哲說這是在「預期內」，希望明年能加速到2小時18分。由於奧運資格從明年起很可能改為積分制，張嘉哲有計畫地一步一步縮短時間，再度朝著奧運邁進，今年接下來7月將前往澳洲參加黃金海岸馬拉松、12月參加中國的太湖馬拉松賽。

雖然一般認為男子馬拉松選手的巔峰年齡約35歲，曾經在2014年因帶傷出賽導致脛後肌肌腱撕裂的張嘉哲差點從賽道上退下，但他憑著對馬拉松的熱愛和對這項運動的透澈了解，讓自己很快地復原重返賽道，而且帥度不減。

張嘉哲不但自己努力追風，還帶領後進一起跑，下月初他將以教練身分為台北市教育局帶領跑者參加靜岡馬拉松賽，他甚至參選中華民國田徑協會的運動員理事，希望確實將運動員的心聲傳達出去。

問他有沒有什麼話要鼓勵馬拉松的跑者，張嘉哲笑笑地說，還是老話一句「先求帥、再求快」，受傷不是問題，而是要真心喜歡跑步。

今年25歲的蔡雅安，因為有扁平足和脊椎側彎，被醫生判定「既跑不快也跳不高」，但她卻因大學時生了一場病，為了健康和接觸人群開始跑步，後來在家鄉雲林與當地的路跑玩家接觸而參賽，去年3月的萬金石馬拉松是她的初次全馬，拿了3小時15分，10月的全運會更跑出了3小時01分一鳴驚人。

蔡雅安差點「失溫」影響成績

這次的東馬是蔡雅安的海外初馬，原本希望能跑出破3小時的成績，結果被東京上午的陽光與暖和的氣溫所騙，跑到折返點後，氣溫驟降讓她差點失溫，最後撐到終點成績為3小時10分。首次的東馬帶給蔡雅安的震撼，除了見識到日本好手的程度之外，她很驚訝於東京民眾對馬拉松跑者的友善，她說全程沿路都有熱烈的加油聲，這是在台灣沒有的經驗。今年3月她將再度參加萬金石馬，希望未來能參加波士頓馬，增加海外經驗。

有「長跑精靈」之稱的蘇鳳婷，曾在2015 廣州馬拉松跑出個人最佳2小時59分13秒。不過今年來參加東馬卻馬失前蹄，東馬初體驗讓她賽前興奮又緊張。加上未被告知要戴大會發的手環，結果花了時間繞道進場，因為太晚進賽道被擋住，起步晚了快5分鐘。蘇鳳婷說5分鐘對競技選手來說已經很多，再加上等了太久身體也冷掉了，所以最後只好決定棄賽。不過她並未氣餒，表示未來還是會以半馬及馬拉松為主，5月份還會到仙台比半馬，先拉點強度，8月也有準備到中國做移地訓練，最後的目標還是以2020東京奧運為主。