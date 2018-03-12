拍下香港勁敵 周天成德國公開賽奪冠

德國公開賽周天成打敗香港勁敵伍家朗，拿下冠軍。（資料照）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕再度來到福地德國，台灣羽球「一哥」周天成連續三年叩關德國公開賽冠軍戰，昨天面對香港勁敵伍家朗，小天以21：19、18：21、21：18，拿下冠軍。

世界第8的周天成此役前面對世界第9的伍家朗，生涯八度交手，小天5勝3負佔優勢，最近一次碰頭是2017年亞洲團體賽，小天直落二獲勝。

周天成昨天打得很有耐心，不過卻抓了兩次發球犯規，以致無法拉開比數，兩人比分互咬，小天等待機會攻擊，一度來到18：13領先，卻讓對手打出一波6：1，戰況19平手相當緊繃，小天沉住氣，連續強攻搶下2分，拿下首局。

換邊後，次局周天成首次技術暫停前9：11小幅落後，伍家朗逮住周天成反拍較弱的劣勢，取得領先，後半段逼出局點機會後，回球壓在線上帶走次局。雙方進入決勝局，小天又被抓了一次發球犯規送分，不過他也調整反拍位置，多採閃身正拍回擊，有效壓制伍家朗取得領先，21：18拿下冠軍。

女單由日本好手山口茜封后，她昨三局拍下中國陳雨菲，山口茜獲得7000冠軍積分，但依積分計算規則，山口茜僅增加580分，世界第二的她仍落後戴資穎近萬分。

德國站2連霸

德國可說是周天成生涯福地之一，從2012年開啟日耳曼鍍金之路，2014年締造德國碧柏格黃金大獎賽，三度拿下冠軍。

周天成這次組成「周團隊」前來尋求衛冕，新任教練馮勝杰與物理治療師高敏珊注入新力量，團隊本週將轉往全英公開賽。