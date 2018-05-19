彌補對猿劣勢？獅對悍將10連勝

獅隊羅里奇拿下本季第5勝。（記者王藝菘攝）

悍將羅力先發3.1局狂失6分，苦吞本季第3敗。（記者王藝菘攝）

挑戰13連勝聯盟紀錄

〔記者羅志朋／新北報導〕統一獅今年完全吃定富邦悍將！獅隊昨全場狂敲23安，最終以16：5大勝悍將，取得對戰10連勝，本季對戰12勝1敗，有機會追平2008年La new熊對中信鯨13連勝的聯盟紀錄。

去年獅隊對悍將19勝21敗，對戰勝率不到5成，為什麼今年打悍將如此順手？獅隊總教練黃甘霖說，「去年對富邦打不順，今年有特別研究對方投捕、打擊，選手對他們，比對其他兩隊還有自信，每個人感覺狀況變得特別好，所以對他們要盡量贏。」

獅隊先發洋投羅里奇投6局被敲5安失1分，生涯前9場登板都是優質先發，拿下本季第5勝和單場MVP，與克恩三世、伍鐸勝場數並列聯盟第一，防禦率2.41獨居第一。羅里奇開玩笑表示，對悍將打擊特別順手，所以要多贏幾場，彌補對桃猿輸多贏少；本季獅對桃猿3勝9敗落居下風。

悍將羅力投不滿4局

反觀悍將洋投羅力，先發3.1局被敲9安，失6分都是責失，苦吞本季第3敗，防禦率升至3.82，同時中斷連續33.1局無四死球。羅力中職生涯累積134場先發，僅第6度投不滿4局被KO退場。

「這場我的狀況真的很不理想。」羅力說，身體狀況無恙，但很多球投太甜挨打，為此他感到非常自責，希望下一場討回來；對於黃甘霖提到獅隊有特別研究悍將投捕，但羅力認為，不覺得配球有被對手掌握，單純是控球沒到位。

獅隊先發9棒都擊出安打，吳桀睿單場敲5安，唐肇廷貢獻4安，陳鏞基灌進5分打點，用兇猛打擊火力掩護羅里奇奪勝投。

獅隊吳桀睿單場5安，並跑回4分。（記者王藝菘攝）

陳傑憲（左）跑回本壘，悍將捕手方克偉來不及觸殺。（記者王藝菘攝）