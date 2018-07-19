球迷票選世足夢幻陣容 「魔笛」成新寵

球迷票選出世界盃的夢幻陣容，克羅埃西亞的莫德里奇是人氣王。（資料照）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕2018年世足賽落幕，國際足總（FIFA）昨公布球迷心中的夢幻隊，獲得金球獎肯定的克羅埃西亞「魔笛」莫德里奇囊括超過5成的65177票，成為本屆人氣王。昔日球迷寵兒梅西與內馬爾則意外落馬，最終未擠進夢幻隊。

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C.羅納度入選球迷心目中的「世足夢幻陣容」，但梅西和內馬爾都意外落選。（資料照）

梅西、內馬爾意外落榜

夢幻隊前鋒由法國19歲新星姆巴佩領銜，他在本屆世界盃射進4球，成為史上第二年輕在冠軍戰進球的新星，最終拿下超過5萬票，高居前鋒榜第一。另外兩個名額由金靴獎得主英國隊長凱恩與葡萄牙天王C.羅納度入選。巴西內馬爾、法國葛里茲曼、阿根廷梅西與比利時盧卡庫皆成遺珠。

莫德里奇成人氣王

夢幻隊中場之爭同樣激烈，32歲莫德里奇本屆跑動距離與上場時間皆稱霸群雄，勞苦功高卻與冠軍擦身而過，雖成為球迷心中的悲劇英雄，但獲得最高票肯定。

巴西中場大將庫提尼歐本屆同樣表現精彩，小組賽曾上演一次「世界波」，整體表現比一哥內馬爾有過之而無不及，在球迷心中烙印深刻印象，獲得第二高票。另一席則被比利時德布勞內以4萬多票拿下。

後衛最大贏家則是巴西，佔據兩個名額，由馬塞洛與T.席爾瓦聯手，搭配烏拉圭隊長高汀與法國瓦拉內，組成本屆球迷心中的夢幻後場。

夢幻隊門神則無意外地由比利時金手套得主庫爾圖瓦獲選，他本屆世界盃7場全勤，共有27次撲救，撲救率達81.8%，成為比利時拿下隊史最佳季軍的功臣，也受球迷肯定。