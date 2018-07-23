恰恰國手老戰友 李振昌很「隊」味

李振昌（記者郭羿婕攝）

〔記者郭羿婕／台中報導〕來到中信兄弟，李振昌與老戰友「恰恰」彭政閔再續前緣，有種國家隊的熟悉感，還有不必多說的默契；儘管恰恰沒講出口，李振昌卻完全明白賢拜希望他別有壓力，自在表現就好。

「以振昌的能力，其實滿有機會再拚拚看。」今年春訓才在美國碰面，彭政閔很希望再看到李振昌拚上大聯盟，之後得知他回來選秀，不免覺得可惜，但也很開心能同隊，恰恰說：「我們曾一起在大賽努力過，這些階段都有不同回憶。」

賢拜盼他自在表現就好

比起外界高度期待，彭政閔只盼李振昌正常表現，他說：「每個旅外球員回來，尤其上過大聯盟的，一定會被放大檢視，這是助力也是壓力，希望他能自在表現，別給他太大壓力，正常就好。」

請繼續往下閱讀...

其實彭政閔沒對李振昌說這些，李振昌卻清楚他的用意，因為2008年北京奧運、2009年經典賽同隊時，恰恰即是如此，「除非比賽有狀況，你急的時候，賢拜會喊暫停給你鼓勵，那是他必須做的事，他一定會做；可是像私底下這種，賢拜不會主動講，他會覺得講越多，我壓力越大。」

李振昌說，恰恰總是很有隊長風範，給人安定感和信任感，「能和這麼棒的賢拜同隊，很榮幸。」兄弟原定昨戰獅隊，因雨延至10月6日洲際球場補賽，李振昌最快週三在洲際主場初登板，對上桃猿。