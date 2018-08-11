阿福拚到40歲 三哥傳授「三多」秘訣

陽建福明年挑戰成為中職史上第6位40歲投手。（記者羅沛德攝）

〔記者郭羿婕／新北報導〕興農牛2005年完成2連霸，已是主力先發的陽建福，早就立下「投到40歲」的目標；一轉眼，他已39歲，明年就有機會達成心願，挑戰成為中職史上第6名40歲投手。

剛進職棒即發下豪語，陽建福仍記得一清二楚，輾轉來到獅隊，剛好前一位打到40歲的投手就是現任牛棚教練高建三，高建三也以過來人經驗分享保養建議，「三哥有告訴我過去在中繼的調整方式，他說，到40歲要注意多伸展、多按摩、多慢跑，加快代謝，避免肌肉僵硬。」

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去年從日本獨立聯盟拚回中職，陽建福身為老將，更多了傳承的責任，除了盼幫助球隊爭霸、為自己抱回生涯第3冠，也透過中職投手營等季後進修，多看多學，包括前年曾赴中國參加大聯盟教練講習，今年打算季後再飛一趟。他說：「看看不一樣的東西，希望傳承給後輩。」

陽建福也計畫年底和林其緯等隊友，在高雄合辦訓練營，鎖定8至12歲球員，已有初步規劃，就等實踐，教給小朋友不同收穫。

今年大多待在二軍，陽建福調整狀況之餘，還會適時提點年輕投手；不過，阿福也認為這些「小鮮肉」學弟帶來許多動力，他笑說：「像跑步就是啊，態度也是，會被他們激勵到。」