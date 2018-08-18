四朝元老領軍 女壘拚首金

台灣女壘隊昨日練球，目標邁向隊史首金。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者羅志朋／雅加達報導〕歷屆亞運台灣女壘隊「非銀即銅」，累積3銀4銅，同為4朝元老的隊長賴孟婷和主戰投手林素華，都將是最後一次穿國家隊戰袍。林素華說，這次目標是亞運隊史首金，未來要把位置讓出來給年輕人。

剛落幕的世錦賽，開路先鋒賴孟婷以打擊率5成26、20支安打奪雙冠王，她和大學同學詹智堯同樣鎮守外野、同穿8號球衣，為陣中打跑守三拍子好手。

台灣隊昨練球，賴孟婷左膝和右腳踝注射治療並冰敷，無法參與練習。她表示，雙腳兩處都是陳年舊傷。這次世錦賽忍痛下場拚戰，比賽打完常連走路都有困難，亞運結束應該不會再打國家隊，也無法再拚2020年東京奧運。

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過去賴孟婷打過3屆亞運和1屆奧運，各項國際賽事對日本，對手幾乎都推出超級王牌上野由岐子先發主投。賴孟婷表示，早期在國家隊對戰日本，比賽還沒打就認為輸定了，2010年廣州亞運擊敗上野，此後不再畏懼日本，這次對到上野，策略是鎖定球路攻擊。

身為主戰投手的林素華，半年前苦練上飄球，並在世錦賽現學現賣，與快、慢速球交互搭配，收到不錯成效。她表示，剛打完世錦賽，身體較疲勞，還好教練團給她空間調整，現在打球最大不同就是能控制自己的情緒。

台灣隊明天首戰南韓，這次最大勁敵仍是日本和中國。