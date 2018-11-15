宣銅烈辭韓教頭 台仍不知誰掌舵

亞運棒球金牌南韓總教練宣銅烈昨宣布請辭。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者吳清正／綜合報導〕帶領南韓隊贏得亞運棒球賽金牌的宣銅烈，由於球員解除兵役的問題引發爭議，昨天召開記者會宣布請辭。

宣銅烈去年7月上任，是南韓國家隊史上第1個專任監督，今年亞運組隊過程中，部分還沒有當兵的球員被認為實力不足，是為了免除兵役進入亞運代表隊，南韓隊奪金後風波越鬧越大，宣銅烈和南韓野球委員會總裁鄭雲燦被國會要求出席聽證會說明。

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宣銅烈在聽證會上表示，他沒有考慮免除兵役的問題，選出每個位置最好的選手。但是鄭雲燦表示，監督的疏失是看電視選球員，他個人認為沒有專任監督的必要。

宣銅烈昨天在記者會上表示，南韓隊達成亞運3連霸，卻沒有任何歡迎儀式，未能守護這些為國奮戰的選手尊嚴，他感到非常悲傷。宣銅烈並透露，執政黨國會議員在聽證會上說，他認為亞運金牌並沒有那麼困難，是他決定請辭的原因。

南韓國家隊監督請辭，台灣隊總教練人選則持續難產中，雖然中職和棒協都希望能在11月底前敲定，但目前還沒有任何共識，也沒有時間表。

棒協理事長辜仲諒曾表示，希望10月底前決定總教練人選，但未能達成，11月4日棒協秘書長林宗成提出總教練3條件說，引發中職反彈，中職秘書長馮勝賢指稱此舉已破壞互信。

林宗成：目標月底出爐

之後馮勝賢和林宗成在11月9日會面，林宗成表示，當時雙方各自提出自己的想法，了解對方的立場後帶回去給老闆（中職會長吳志揚和棒協理事長辜仲諒），可能由老闆們直接溝通協調，當然希望越快越好，目標是11月底前敲定總教練人選，但還沒有具體的時間表。

棒協理事長辜仲諒曾希望10月結束前能決定台灣隊總教練人選。（資料照，記者羅志朋攝）