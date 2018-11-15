奪冠賞百萬更勝中職 台彩威力盃將開戰

台彩威力盃全國少棒賽昨舉行記者會。（記者黃照敦攝）

〔記者黃照敦／台北報導〕中職總冠軍桃猿隊剛領到50萬團隊冠軍獎金，但這不是台灣目前最高獎金的棒球賽。邁入第6屆的台彩威力盃全國少棒賽，冠軍隊可獲得100萬元獎金，再度掀起話題。

供食宿交通 「奧運級」規格

這項年終大賽6年前剛辦時，一出手獎金和福利就「威力」驚人，引起關注。今年12月6至9日將於花蓮國福棒壘球場進行，共有全國20支縣市聯隊參賽，除維持全國最高的百萬冠軍獎金，2至4名分別有50萬、20萬、10萬元獎金，5至8名都有5萬；主辦單位還提供選手村、贈送球員個人裝備，離島縣市更有10萬元交通補助費。不僅如此，比賽期間有午餐供應、交通車接駁，每位球員還有花蓮伴手禮，規格幾乎是少棒「奧運級」。

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中職全壘打王、來自後山的中信兄弟張志豪昨出席記者會也不禁羨慕︰「小時候我們沒有這麼多比賽機會，但球員只有靠比賽才能增進球技。」張志豪屆時也將回故鄉觀戰，他並邀請球迷一起到花蓮為小球員加油。

威力盃的創辦是因2012年威力彩開出18.16億頭彩獎金，3位幸運得主平分，其中一人是花蓮人，從小愛打棒球，他慨捐稅後25％獎金約1.2億元給花蓮縣政府，希望能振興花蓮少棒，預計將連續辦20年。

巧合的是，11月5日威力彩在連摃47期後，又於花蓮市開出頭彩，一人獨得16.5億獎金，花蓮縣代理縣長蔡碧仲自爆以前是少棒王牌投手，他替小將們喊話，希望這位幸運得主也能共襄盛舉，讓威力盃再多辦20年。