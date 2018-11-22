災星變福星 D.格林絕殺救「龍」王

暴龍射手D.格林（右）昨投進絕殺球，助暴龍拿下2連勝。（美聯社）

拓荒者「雙槍」齊發 獨居西霸天

〔記者梁偉銘／綜合報導〕里拉德、麥考倫「雙槍齊發」合飆60分，率拓荒者客場118：114擺脫尼克糾纏，2連勝也暫時甩開近況火熱的灰熊，12勝5負獨居西霸天；至於暴龍驚險以93：91絕殺魔術，踢館得逞也續坐東部龍頭。

尼克家中變陣開賽多保領先，但里拉德率隊反撲，第3節逆轉超前，雙方決勝期拉鋸纏鬥，最後40秒里拉德出手破網保有4分優勢，儘管小哈達威2罰俱中助東道主緊咬，終場前9秒透納亂軍中補籃又拉開差距，力保戰果不失。里拉德、麥考倫分別攻下29分與31分，前者還送出8助攻，「雙槍」火力全開，聯手把斬獲全場最高32分的小哈達威比下去。

此外，暴龍前役才宰公牛中止3連敗，轉戰奧蘭多又陷入泥淖，差點錯失上半場10分領先，所幸關鍵時刻防守失誤的D.格林將功贖罪，最後2.3秒跳投絕殺，有驚無險收下2連勝，暴龍開季14勝4負，也以1場勝差領先東岸第2的公鹿。

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雙方91：91僵持不下時，被對手突破灌籃的D.格林挺身而出，靠著隊友擋人跑出空檔，並成功執行最後一擊，「我告訴羅利，他們可能防堵三分線，所以我想切進去。」貢獻13分的D.格林解釋，當時接獲傳球，卻沒突破空間，「我只能跳投，很幸運的球進了。」