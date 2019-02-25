HBL》松山霸業岌岌可危 男子組最後晉級情況一次看完

松山高中面臨淘汰邊緣。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕107學年度HBL高中籃球聯賽男、女甲級8強賽今日在台北體育館、和平籃球館進行最終日賽事，男子組最後2張晉級門票將由南山高中、高苑工商、松山高中爭奪，其中共有8種情況發生，而尋求三連霸松山更要人助自助才有機會躋身3月16日台北小巨蛋的4強決賽舞台。

能仁家商在男子組8強賽6戰全勝獨走，確定榮膺本屆4強頭號種子；4勝2敗的光復高中昨「防守戰」扳倒松山同樣晉級。

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能仁家商在八強賽全勝晉級四強。（資料照，記者林正堃攝）

南山戰績4勝2敗以及高苑、松山皆為3勝3敗，3隊今日都得全力求勝保晉級機會。高苑先於12點20分戰南湖高中；松山晚間7點壓軸打南山。光復在下午5點20分強碰能仁，勝負關係同樣牽動松山的命運。

八種情況 晉級球隊 高苑勝、能仁勝、南山勝 能仁、南山、高苑、光復 高苑勝、能仁勝、松山勝 能仁、南山、高苑、光復 高苑勝、光復勝、南山勝 能仁、南山、光復、高苑 南湖勝、能仁勝、南山勝 能仁、南山、光復、高苑 南湖勝、光復勝、南山勝 能仁、南山、高苑、光復 南湖勝、光復勝、松山勝 能仁、光復、松山、南山 高苑勝、光復勝、松山勝* 能仁、光復、南山、松山 南湖勝、能仁勝、松山勝 能仁、光復、松山、南山

*（南山輸松山40分，遭到淘汰，改由高苑、松山晉級）

在第七種情況中，南山、松山、高苑皆為4勝3敗，屆時比較3隊的之間得失分，目前南山因勝高苑24分，以+24分，松山輸高苑9分為-9分，高苑已經打完南山、松山為-15分，只要此情況出現，松山只要擊敗南山就能擠下高苑晉級，若衛冕軍贏南山超過40分，南山才有可能爆冷出局，由松山、高苑晉級。

第八種情況發生後，高苑以3勝4敗淘汰出局，以第5名作收，而松山、南山、光復皆為4勝3敗，由3隊比較得失分決定4強排名、對戰組合。此外，尋求霸業的松山退無可退，今日不僅要贏球，還得看其他隊伍的勝敗關係，否則將提前宣告連霸夢碎。

大黑馬光復高中闖入四強。（資料照，記者林正堃攝）

至於女子組狀況單純，衛冕軍普門中學、永仁高中、南山高中確定晉級，最後一席資格由苗栗高商、北一女中爭奪，兩軍在下午3點40分在台北體育館「生死戰」，誰贏就能搭上4強末班車，輸隊確定第5名作收。

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