HBL》普門挺進連霸路 北一、苗商今搶蛋

普門李宜樺昨對南山斬獲生涯新高17分，助隊挺進4強。（記者林岳甫攝）

普門高二主力前鋒「雙十女孩」陳芷英繳出14分、14籃板，本屆第6度完成雙十數據。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕尋求HBL女子組三連霸的普門中學，昨包括高二主控李宜樺斬獲生涯新高17分，團隊共5人得分上雙，以82：72打破南山高中不敗之身，篤定連4年躋身台北小巨蛋決賽舞台。

普門、南山及11連勝的不敗隊伍永仁高中確定晉級3月16日展開的4強決賽，女子組最後一席由北一女中、苗栗高商爭取，兩軍今日下午3點40分於台北體育館「生死戰」。

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普門上屆擁有體能勁爆的陳孟欣負責供輸，並利用犀利切入撕裂對手防線，替陣中多名射手製造出手空檔。李宜樺本屆被主帥廖哲億委以重任，承接畢業陳孟欣的任務。

李宜樺來自花蓮國風國中，小時候和父親經常進行一對一鬥牛，與籃球結下不解之緣，即使她體能條件不輸陳孟欣，但上屆幾乎未獲上場時間，控球的經驗仍有待提升。

昨面對南山高三「雙衛」楊秀琴、李吟娸，李宜樺毫不懼怕，不僅投籃命中率高達70％，還送出5助攻、6籃板。廖哲億表示，「李宜樺此仗表現正常，能打敗南山她功不可沒。」

淡水商工昨以54：67敗給永仁，確定連3年無緣4強，使8強賽戰績同為3勝3敗的北一、苗商將力爭最後一張晉級門票，北一尋求相隔3年的4強機會；苗商欲締造黑馬傳奇，爭取暌違22年的4強入場券。

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