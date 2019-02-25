NBA》馬刺慘輸墊底球隊 主帥受訪氣到自甩耳光（影音）

馬刺主帥「波總」帕波維奇（右）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺今在客場以118：130慘輸聯盟墊底的尼克，過去西部強權形象蕩然無存，近7場苦吞6敗，今天輸球後，戰績已被快艇追上，和西部第9的國王也僅1場勝差，讓總教練「波總」帕波維奇（Gregg Popovich）賽後受訪時氣到自甩耳光。

波總完整受訪影片請點此

馬刺一哥德羅森（DeMar DeRozan）雖然大爆發，砍下全場最高的32分還抓下9籃板，不過其他球員卻表現得乏善可陳，艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）只出賽21分鐘，深陷犯規麻煩，僅拿下18分3籃板，球隊更出現多次離奇失誤，防守方面更是荒腔走板，讓主帥帕波維奇相當不滿。

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帕波維奇賽後受訪時，先稱讚對手尼克打得分非常強勢，接著怒斥自家球隊實在「打得太軟弱了（We Played very Soft）」，認為要不是替補陣容打得還不錯，馬刺只怕會輸得更慘，「除此以外，我們在防守上的表現真的很可悲！」

此時有記者詢問帕波維奇，球隊讓對手拿下130分，他有什麼感想時，「波總」馬上臉色一變說：「我已經說過了，我們的防守很可悲，你還要我怎麼做？割斷自己的喉嚨嗎？」說完，帕波維奇竟朝著自己甩了兩記耳光，讓現場一片譁然。

Per the requests, this is Gregg Popovich slapping himself pic.twitter.com/jcaFFwhO5g — Stefan Bondy （@SBondyNYDN） February 25, 2019

從2月5號開始展開客場之旅的馬刺，出師不利出征客場的7戰僅險勝過灰熊，唯一的好消息大概是26號對上籃網後，終於能結束漫長客場之旅，回到自家主場。

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