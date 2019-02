NBA》馬刺慘輸墊底球隊 主帥受訪氣到自甩耳光（影音）

馬刺主帥「波總」帕波維奇(右)。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕馬刺今在客場以118:130慘輸聯盟墊底的尼克,過去西部強權形象蕩然無存,近7場苦吞6敗,今天輸球後,戰績已被快艇追上,和西部第9的國王也僅1場勝差,讓總教練「波總」帕波維奇(Gregg Popovich)賽後受訪時氣到自甩耳光。

馬刺一哥德羅森(DeMar DeRozan)雖然大爆發,砍下全場最高的32分還抓下9籃板,不過其他球員卻表現得乏善可陳,艾德瑞吉(LaMarcus Aldridge)只出賽21分鐘,深陷犯規麻煩,僅拿下18分3籃板,球隊更出現多次離奇失誤,防守方面更是荒腔走板,讓主帥帕波維奇相當不滿。

帕波維奇賽後受訪時,先稱讚對手尼克打得分非常強勢,接著怒斥自家球隊實在「打得太軟弱了(We Played very Soft)」,認為要不是替補陣容打得還不錯,馬刺只怕會輸得更慘,「除此以外,我們在防守上的表現真的很可悲!」

此時有記者詢問帕波維奇,球隊讓對手拿下130分,他有什麼感想時,「波總」馬上臉色一變說:「我已經說過了,我們的防守很可悲,你還要我怎麼做?割斷自己的喉嚨嗎?」說完,帕波維奇竟朝著自己甩了兩記耳光,讓現場一片譁然。

