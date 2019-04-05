日職》王柏融獲MVP再登英雄舞台！賽後訪問讓球迷笑翻（影音）

王柏融與上澤直之獲得MVP，一同登上英雄舞台。（圖片取自火腿推特）

〔體育中心／綜合報導〕王柏融今天全場3安猛打賞，4次打擊全部上壘，賽後他也與先發投手上澤直之一起站上英雄舞台，他表示，心情非常開心，能夠幫助球隊終止三連敗。

王柏融在第五局擊出中外野方向安打上壘，他表示當時只想壘上的跑者送回來，沒想太多，只想幫球隊建功，因為那就是他的工作。

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隨後他談到自己的二壘安打，表示其實沒有想太多，「當下只想要擊到球而已」，這句話也讓現場球迷發出大笑。

第五局王柏融跑出日職生涯首次盜壘，他表示，希望自己可以跑到得點圈，讓下棒的打者能夠打一支安打把他送回來。

王柏融在這場比賽結束後，打擊率從賽前的2成00上升至2成86，打點來到3分，本場比賽也是他首次靠著死球上壘，王柏融目前一共被三振4次，還沒選到日職生涯首個四壞保送。

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