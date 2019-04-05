日職Live》王柏融第二打席敲安 火腿 2：0 西武

王柏融。（資料照，特派記者陳志曲攝）

第三局：

3局下，西川遙輝敲二壘安打，大田泰示揮出安打，火腿無人出局攻占一、三壘，近藤健介敲二壘方向滾地球，西武封殺二壘，火腿攻進1分，跑者上一壘。中田翔敲左外野飛球出局。

王柏融打擊時，敲出左外野一壘安打，下棒橫尾俊建獲得保送，火腿攻占滿壘。渡邊諒在滿球數的情況下，敲游擊方向滾地球出局，留下滿壘殘壘。

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王柏融第二打擊逐球紀錄：

101公里曲球 沒揮棒 好球

133公里外角速球 揮棒 左外野一壘安打

第一局：

1局下，2出局後，近藤健介獲保送，中田翔敲帶有1分打點的二壘安打，火腿先馳得點。王柏融右腳腿部挨觸身球上壘，橫尾俊建敲一壘方向滾地球遭到刺殺，3出局。

王柏融首打席逐球紀錄：

143公里速球 沒揮棒 好球

133公里指叉球 沒揮棒 壞球

144公里速球 沒揮棒 壞球

134公里指叉球 沒揮棒 好球

145公里速球 揮棒 界外

144公里速球 揮棒 界外

148公里內角速球 觸身球

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賽前：

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿前一個系列戰遭樂天橫掃，吞下3連敗，本季戰績為2勝3敗1和，今天來到東京巨蛋擔任主場球隊，迎戰西武獅。

「大王」王柏融昨中止連4場有安打表現，本季至今出賽6場，25打數敲出5支安打，打擊率為0.200，得點圈打擊率僅0.125。今天王柏融仍擔任先發第五棒指定打擊。

西武先發為多和田真三郎，上季他先發26場繳出16勝5敗防禦率3.81的成績，獲得太平洋聯盟勝投王。多和田真三郎前一場先發對軟銀，投5局失掉4分，無關勝敗，防禦率為7.20。

日本火腿先發澤為上澤直之，本季先發1場對歐力士，繳出6局失3分好投，無關勝敗。

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兩隊先發打線：

日本火腿鬥士

1.西川遙輝 中外野

2.大田泰示 右外野

3.近藤健介 左外野

4.中田翔 一壘手

5.王柏融 指定打擊

6.橫尾俊建 三壘手

7.渡邊諒 二壘手

8.鶴岡慎也 捕手

9.中島卓也 游擊手

先發：上澤直之

西武獅

1.金子侑司 右外野

2.源田壯亮 游擊手

3.秋山翔吾 中外野

4.山川穗高 一壘手

5.森友哉 捕手

6.外崎修汰 二壘手

7.栗山巧 左外野

8.中村剛也 三壘手

9.梅希亞（Ernesto Mejía） 指定打擊

先發：多和田真三郎

王柏融。（資料照，特派記者陳志曲攝）

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