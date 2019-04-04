日職》衰！陽岱鋼又挨觸身球 連兩年都被球K到手（影音）

陽岱鋼。（資料照，取自巨人推特）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人台灣好手陽岱鋼今天沒有先發，他在比賽中第7局接替守備，下半局上場打擊，未料卻遭阪神虎投手望月惇志丟觸身球，直接打中陽岱鋼的右手，陽岱鋼當下退場治療，而且相當生氣。

陽岱鋼去年球季在4月3日面對中日龍之戰，遭對方丟觸身球打中左手，診斷為左手背骨折，直到5月底才能在二軍出賽，連續兩年表現都因為受傷而大受影響。

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而此戰陽岱鋼在第7局上來打擊，在2好球沒有壞球的情況下，被望月惇志丟一顆內角偏高135公里的指叉球，陽岱鋼收棒不及，被打中右手，當下表情痛苦，無奈退場治療，離開球場前，陽岱鋼還怒摔頭盔。

陽岱鋼本季至今共出賽6場，18打數敲5安打，打擊率為0.278。

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