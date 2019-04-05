日職》打臉酸民！王柏融猛打賞2打點 首盜也出爐（影音）

王柏融。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今天在東京巨蛋迎戰西武獅，「大王」王柏融單場揮出3支安打，包含一支二壘安打，打進2分打點，還跑出生涯首盜，幫助球隊以5：2獲勝，火腿也中止3連敗。

王柏融前6場比賽，25打數有5支安打，打擊率僅2成，其中得點圈8打數只有1支安打，其打擊率僅0.125。王柏融打擊欠佳、缺乏長打也遭到部分網友批評。

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而今天這場比賽，王柏融首打席在滿球數的情況下，右腳挨了148公里速球的觸身球上壘。第二打席火腿1出局攻占一壘，王柏融鎖定一顆外角速球，推打成左外野安打，可惜後續無攻勢。

比賽來到第5局，火腿2出局攻占二壘，王柏融第三打席擊出中間方向安打，帶有1分打點，之後他還跑出日職生涯首盜。7局下火腿攻占一、二壘，王柏融鎖定外角速球，一棒打出左外野二壘安打，帶有1分打點，這也是他日職生涯首支長打。

王柏融此戰3打數3安打，打回2分打點，日職生涯首次猛打賞，還跑出首次盜壘成功，上壘率百分百。王柏融此戰2次得點圈打擊都敲安貢獻打點，賽後打擊率上升至0.286。

日本火腿先發投手上澤直之主投7局送出9次三振，被敲6安，挨了山川穗高陽春砲掉分，獲得本季首勝。

去年的洋聯勝投王、西武先發多和田真三郎，此戰投6局被敲6安，失掉3分吞敗。台灣投手廖任磊後援1局送出2次三振，挨了渡邊諒陽春砲，失掉1分。

王柏融。（資料照，特派記者陳志曲攝）

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