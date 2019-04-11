高球》美國名人賽今晚登場 球迷砸264萬看好伍茲封王

前球王老虎伍茲將挑戰個人第5件綠夾克。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕總獎金1100萬美元（約3.3億台幣）的2019年美國名人賽台灣時間今晚登場，前球王老虎伍茲（Tiger Woods）將挑戰個人第5件綠夾克，其餘參賽者包含衛冕者李德（Patrick Reed）、麥克羅伊（Rory McIlroy）等人，而有球迷看好伍茲奪冠，投注8萬5000美元（約262萬台幣），寫下紀錄。

美國名人賽是世界男子高爾夫四大滿貫賽事之一，也是每年的第一個大滿貫。賽事的冠軍除了獲得冠軍獎盃外，還將披上像征榮耀的量身定制的綠夾克。

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英國的博奕公司威廉希爾本週接到一筆8萬5000美元的投注，看好伍茲在今年的美國名人賽奪冠，且按照賠率，若伍茲真的封王，這位球迷可拿到119萬美元（約3670萬台幣）的獎金。

美國名人賽眾星雲集，各家好手都期盼能披上綠夾克，去年獲得亞軍的福勒（Rickie Fowler）表示，希望在今年更進一步，「去年在這裡的表現給了自己很大的信心，之前參賽我也能夠在賽事前半程有好的表現，但一到週末就會出現失誤。去年能夠在週末穩住，給自己衝擊冠軍的機會，是非常好的經驗，我只希望今年名次能夠更高一名。」

去年拿下亞軍的福勒今年盼能更進一步。（資料照，法新社）

世界球王羅斯（Justin Rose）曾兩度美國在名人賽獲得亞軍，這一次他的目標是披上綠夾克，「從22歲首次參加美國名人賽以來，我在這裡都有不錯的表現。2017年加洞賽輸給加西亞或許是我最遺憾的一次，我從沒如此接近勝利，最終落敗對我來說是真的心碎。當然在這裡的良好表現也給了我足夠的信心，知道自己有絕對的實力獲勝。」

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