108年佛度盃業餘高爾夫錦標賽 台北市大范揚嘉「喜開紅盤」

台北市大新鮮人范楊嘉9曰在108年佛度盃台灣高球錦標賽第一輪打出71桿領先群雄。（主辦單位提供）

〔體育中心／綜合報導〕108年佛度盃台灣業餘高爾夫錦標賽今（9）日在湖口再興球場揭幕，來自新豐球場就讀台北市立大學一年級的范揚嘉「喜開紅盤」，以71桿（-1）領先群雄，也是與賽50人中唯一低於標準桿的選手。

范揚嘉表示，過去在國內最好的成績僅名列季賽第7，並沒有特別亮眼的成績單，第一輪之所以締造佳績，全賴穩定的54度鐵桿建功。「我今天共打4個博蒂，其中的3個都在標準桿5桿的果嶺抓下，在距離果嶺約100碼處，我選擇54度鐵桿，出桿後恰到好處，都距旗位很近，創造了博蒂的機會。」

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再興球場5桿洞共有4個，范揚嘉除了抓3小鳥，另一洞也打PAR，反而是標準桿3桿的洞沒處理好，3次柏忌中，就有2次栽在這裡。他認為自己的開球也很到位，第二桿便有很好的進攻位置。「這也是因為鐵桿表現正常。」

19歲的范揚嘉是角逐男子U21歲組的比賽，他也是第一次參加佛度盃台灣錦標賽，對於拿到分組冠軍可以參加明年的亞洲區決賽非常嚮往。「我從未代表國家參加國外比賽，希望佛度盃可以圓夢。」按佛度盃賽制，各參賽國先在該國辦理男子U21、U18、U16，及女子U21、U16等五組預賽，各組冠軍取得進軍明年亞洲區決賽資格。

曾獲得六次大滿貫高球冠軍的賽事主辦者佛度本人，親自製作總冠軍獎盃及各組冠、亞軍獎牌，送給各組前兩名選手。各組冠軍也可獲贈佛度本人簽名的邀請函。（主辦單位提供）

為了慎重其事，曾獲得六次大滿貫高球冠軍的賽事主辦者佛度本人，還親自製作總冠軍獎盃及各組冠、亞軍獎牌，送給各組前兩名選手。各組冠軍也可獲贈佛度本人簽名的邀請卡。

第一輪各組領先選手如下：男子U18葉佳胤與李睿紳以72桿並列第一、男子U16廖庭毅74桿，女子U21陳文芸74桿、女子U16劉芃姍77桿。

新竹湖口再興球場9日陽光普照，氣溫攝氏30度以上，有如盛夏，天氣偏熱，由於比賽規定不設桿弟，由選手自行揹負球桿，雖然選手可自備拖車，中華民國高爾夫協會還是非常體恤與賽選手，防護員劉浩霖隨時待命服務，協會辦公室主任吳見亨也坐鎮再興球場協調。

曾獲得六次大滿貫高球冠軍的賽事主辦者佛度本人，親自製作總冠軍獎盃及各組冠、亞軍獎牌，送給各組前兩名選手。各組冠軍也可獲贈佛度本人簽名的邀請函。（主辦單位提供）

曾獲得六次大滿貫高球冠軍的賽事主辦者佛度本人，親自製作總冠軍獎盃及各組冠、亞軍獎牌，送給各組前兩名選手。各組冠軍也可獲贈佛度本人簽名的邀請函。（主辦單位提供）

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