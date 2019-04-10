高球》佛度盃第2輪竹北高中羅政元67桿單日最低 中華高中許凱俊暫領先

新北市土城中華中學許凱俊前兩輪144桿，領先群雄，是總冠軍的大熱門。（高協提供）

〔體育中心／綜合報導〕108年佛度盃台灣業餘高爾夫錦標賽今在湖口再興球場進行第二輪賽事，土城中華高中17歲小將許凱俊70桿，兩輪144桿暫列男子U18歲組第一，並居與賽選手之冠，成為總冠軍的大熱門，竹北高中羅政元則暫居第2。

年僅17歲的許凱俊第6洞捕獲老鷹，另抓下3隻小鳥，3次柏忌，展現優異的獵鷹身手。「第六洞開球後，距旗位約104碼，當時順風轉逆風，我選擇50度鐵桿，力道稍為收斂，球直探果嶺，並順坡滾入洞。」許凱俊表示，不久前他才在中國大陸參加IMG資格賽，獲第一名，取得今年暑假赴美參賽資格。「我希望將能到美國繼續念大學，厚植自己的經驗技術，有朝一日也進軍日巡賽。」

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來自關西老爺球場、竹北高中羅政元締造單日最低67桿，他昨天80桿，在男子組U18歲組墊底，今天一飛沖天，兩輪147桿，驟升至總成績第二，以3桿落後許凱俊、暫居總成續第二。

竹北高中高二生羅政元10日在108年佛度盃台灣錦標賽第二輪打出67桿，為單日表現最佳。（高協提供）

羅政元今共抓6隻小鳥，1次柏忌，尤在第15至第17洞連續3次博蒂，讓他燃起奪冠雄心，「成績要好，選桿很重要。標準桿三桿的第15洞，距離約200碼，我用四號鐵開球，直上果嶺，且距洞口近，就直接推入洞；第16洞標準桿五桿，距果嶺190碼順風處，再用六號鐵上果嶺，又獲得一次Birdie Chance。」

羅政元表示，他屬於慢熱型的選手，通常第一輪成績不出色，但都能漸入佳境。因他的異軍突起，已對領先3桿的徐凱俊造成威脅。「能夠參加比賽，除了關西老爺球場的培訓點滴在心，也要感謝竹北高中的通融，讓我們請假參賽，尤其是張維承、徐武男兩位老師的幫忙很多。」

前兩輪其他各組領先的選手及成績，分別是男子U21歲台北市大范揚嘉149桿，U16歲組桃園平鎮國中賴昱禓156桿。女子U21歲組北市南湖國中宋有娟153桿、U16歲組桃園楊梅國中葉家儒156桿。

新北市土城中華中學許凱俊前兩輪144桿，領先群雄，是總冠軍的大熱門。（高協提供）

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