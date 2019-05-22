羽球》台韓大戰出賽名單公布了 戴資穎對決17歲天才安世英

2019/05/22 08:01

台灣、南韓之戰將在今天上午11點開打，爭取分組第一。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕蘇迪曼盃C組賽事，台灣隊休兵兩天後，今天上午11點將出戰韓國（愛爾達體育3台直播），贏球就以分組第一晉級，可以在八強避開日本、中國、印尼等強敵。兩國排點順序稍早公布，一如外界預料，台灣一姊戴資穎將在女單戰對上韓國17歲天才新星安世英。

雙方排點順序如下：

1.男雙 （台）李洋／王齊麟　vs.（韓）催率圭／徐承宰
2.女單 （台）戴資穎 vs. （韓）安世英
3.男單 （台）周天成 vs. （韓）李東根
4.女雙 （台）張淨惠／楊景惇 vs. （韓）張藝娜／孔熙容
5.混雙 （台）曾敏豪／謝沛珊 vs. （韓）徐承宰／蔡侑玎

安世英今年大爆發，日前才在紐西蘭公開賽一路過關斬將拿下今年首冠，其中拍落中國陳曉欣、美籍華裔張蓓雯與日本大堀彩，最終在決賽扳倒前球后李雪芮，世界排名也因此上升28位，來到第50名。

蘇迪曼盃按照團體世界排名，一級球隊分成A至D組，台灣抽籤分在C組，其他3組排頭可能為日本、中國與印尼。已提前晉級8強的台灣隊，今天若贏球，可避開此3強，對於晉級4強較有利，今晚賽事結束後，將立刻進行8強抽籤。

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