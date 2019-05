羽球》台韓大戰出賽名單公布了 戴資穎對決17歲天才安世英

台灣、南韓之戰將在今天上午11點開打,爭取分組第一。(資料照)

〔體育中心/綜合報導〕蘇迪曼盃C組賽事,台灣隊休兵兩天後,今天上午11點將出戰韓國(愛爾達體育3台直播),贏球就以分組第一晉級,可以在八強避開日本、中國、印尼等強敵。兩國排點順序稍早公布,一如外界預料,台灣一姊戴資穎將在女單戰對上韓國17歲天才新星安世英。

雙方排點順序如下:

1.男雙 (台)李洋/王齊麟 vs.(韓)催率圭/徐承宰

2.女單 (台)戴資穎 vs. (韓)安世英

3.男單 (台)周天成 vs. (韓)李東根

4.女雙 (台)張淨惠/楊景惇 vs. (韓)張藝娜/孔熙容

5.混雙 (台)曾敏豪/謝沛珊 vs. (韓)徐承宰/蔡侑玎

安世英今年大爆發,日前才在紐西蘭公開賽一路過關斬將拿下今年首冠,其中拍落中國陳曉欣、美籍華裔張蓓雯與日本大堀彩,最終在決賽扳倒前球后李雪芮,世界排名也因此上升28位,來到第50名。

蘇迪曼盃按照團體世界排名,一級球隊分成A至D組,台灣抽籤分在C組,其他3組排頭可能為日本、中國與印尼。已提前晉級8強的台灣隊,今天若贏球,可避開此3強,對於晉級4強較有利,今晚賽事結束後,將立刻進行8強抽籤。

