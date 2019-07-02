台電2019球類FUN電營開跑 逾3千名學童瘋玩球FUN暑假

台電舉辦「台電2019球類FUN電營」。（主辦單位提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣電力股份有限公司主辦「台電2019球類FUN電營」今（2日）在新北市重慶國小揭幕。台電公司董事長楊偉甫表示，台電長期扎根國內體育活動，可說是國內培育國手搖籃，今年更以「全民動起來、臺灣亮起來」為號召，鼓勵全民一起投入球類運動，共同孕育臺灣之光。

「台電2019球類FUN電營」開幕。（主辦單位提供）

UN電營規劃棒球、足球、排球、羽球、籃球等球類營隊。（主辦單位提供）

學童與吉祥物互動。（主辦單位提供）

台電FUN電營今日上午在重慶國小體育館熱鬧開幕，排球協會秘書長鄭松益、羽球協會理事長張國祚等，及台電各單位主要幹部一同出席，再加上小學員與家長齊聚現場，共近上千人次。

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今年以「全民動起來、臺灣亮起來」為主題，希望培育國家體育幼苗的無限可能。典禮由台電董事長楊偉甫主持，他表示：有光的地方有台電，和小朋友和家長的生活息息相關，台電以關懷社會的原則，希望小朋友在暑期中能有正當的休閒，也能夠從活動當中獲得更多啟發，未來台電的關懷列車會持續走入偏鄉，FUN電營會繼續舉辦下去。

台電育樂會主任委員李鴻洲表示，球類FUN電營積極培育國家體育幼苗，在營隊活動融入「誠信、關懷、服務、成長、紀律、團隊、健康」等，希望藉由運動培養小球員良好紀律與團隊合作的運動家精神，帶領小朋友健康快樂成長。為讓小朋友快樂學習球類運動，所有參與教學的教練及球員事先接受過專業訓練，將為學員留下難忘的暑假回憶。

今年FUN電營規劃棒球、足球、排球、羽球、籃球等球類營隊，從7月2日至8月24日在北、中、南、東部、澎湖離島共12場接力開訓。參加學童能獲得頂尖選手親自指導，包括女子羽球隊宋碩芸、女排「自由女神」楊孟樺、女籃「漂亮寶貝」郭佳紋、男子棒球「亞運鐵捕」陳瑞慕、男排「閃丸」張善源、男足「台灣隊長」陳毅維。台電不僅要培育國內年輕種子選手，更要將台電球隊的「運動家精神」傳承給更多年輕學子。

為配合政府推廣全民運動、實踐企業社會責任，近年積極運用所屬的6支社會甲組球隊辦理睦鄰、關懷列車等活動，包括赴電廠周邊學校指導學生球技、前進臺灣偏鄉推廣球類運動，扎根國內體育活動，帶動全民運動風氣。而今年FUN電營的3600名學員名額中，更保留一成給弱勢學童，藉此回饋社會。

台電球類FUN電營在暑假期間全國接力FUN電，不僅希望提供學員們的體能與球技訓練，同時更要培養學員間團隊合作的精神，讓球類運動更富有教育意義，由國手級教練陪孩子們一起打球FUN暑假。

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