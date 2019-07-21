巾幗不讓鬚眉！台灣女子袋棍球隊首登U19世錦賽殿堂

台灣女子袋棍球隊。（中國民國袋棍球運動協會提供）

〔體育中心／綜合報導〕「2019 台灣女子袋棍球U19世界錦標賽行前記者會」在7月21日中午於臺東市娜路彎大酒店舉行，選手分享訓練趣事、家長代表贈物之外，臺東縣長饒慶鈴亦親臨現場，為即將在7月27日出征加拿大「2019 女子U19世界錦標賽」的台灣女子代表隊選手加油。

為了增進彼此士氣與信心，隊上多位分別具有臺東阿美族、布農族、卑南族與排灣族血統的球員，特別號召大家準備了融合部落風格的「喊聲表演」，同時展現隊友間有如手足的情誼。

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台東縣長饒慶鈴更上台為台灣代表隊選手頒授參賽別針，期許選手能帶著祝福遠征U19世界盃，在場上勇往直前、發揮最佳表現。她表示，袋棍球運動講究智力與團隊精神，鼓勵台東各校推廣更多元化的運動。

「2019 女子袋棍球U19世界錦標賽」今年將在8月1日至8月10日於加拿大安大略省舉辦，含我隊在內共有二十二支隊伍參加。台灣女子隊派出十七位選手出征，將於首三場賽事分別對上墨西哥、愛爾蘭與捷克勁旅。

隊長林怡萱表示，首次前進U19世界盃，大家難掩興奮與緊張，但是仍希望每一位隊友把握這次最高賽事、士氣高漲的機會，在場上穩穩地做到教練的要求、打出水準，不辜負自我以及親友的期待。

中華民國袋棍球運動協會自2014年於臺東公東高工扎根，不只培訓球員技術，更強調球員的正向態度養成、彼此在場上與場下的提攜與扶持，目前已在北、中、東多所小學、中學與大專院校發展。

繼男子代表隊於2016年初成立後，女子袋棍球於同年八月體驗營起步， 開始頻繁參與海內外多場交流賽事。經過三年耕耘與賽事經驗，台灣女子袋棍球代表隊於今年一月成軍，由十九位選手組成，憑著堅韌毅力於今年首場海外賽事「2019大中華盃袋棍球錦標賽」奪下冠軍。

台灣女子袋棍球隊。（中國民國袋棍球運動協會提供）

台灣女子袋棍球隊。（中國民國袋棍球運動協會提供）

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