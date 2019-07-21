台灣女子袋棍球隊 成軍半年赴U19世錦賽

以台東學子為主體的2019中華台北女子袋棍球代表隊8月1日將赴加拿大參加女子袋棍球U19世界錦標賽。（記者王秀亭攝）

［記者王秀亭／台東報導］以台東公東高工學生、校友為主體的中華台北女子袋棍球隊，在成軍半年後，7月底將赴加拿大，參加2019女子U19世界錦標賽，首登世錦賽殿堂，家長們行前為孩子們準備禮物、加油打氣。

袋棍球緣起於北美原住民部落運動，中華民國袋棍球運動協會5年前以台東為第一個發展的縣市，與公東高工合作成立男子袋棍球隊，以「永不放棄」精神在國際間打響名號，2年前開始訓練女子球員，並在半年前正式成軍。

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公東高工校長黃淑英表示，這隻中華台北女子袋棍球代表隊17位選手中，有14人為公東高工學生及校友，8月1至10日將參加拿大安大略省舉辦的「2019女子袋棍球U19世界錦標賽，要與另外21之隊伍一較高下。

首此前進U19世界盃的隊長林怡萱難掩興奮地說，希望球員們在賽場上，要確實做到教練給的指令與戰術，努力完成比賽，不要讓自己有遺憾。

球隊教練溫庭新坦言，袋棍球隊台灣民眾而言，是項陌生的運動，一開始最困難的是培養球員隊袋棍球的興趣，而台灣女子代表隊第一次面對世界舞台，要讓各國展示台灣袋棍球隊永不放棄的精神。

台東縣長饒慶鈴今天中午也為選手們加油打氣，饒慶鈴說，善於運動的台東子弟，約有七至八成投入棒球運動，縣府希望愛好運動的台東學生們有更多元的發展，有支持者的話，更可在各級學校組成社團或隊伍。

台東縣長饒慶鈴（右一）致贈禮物，為球員們行前祝福。（記者王秀亭攝）

球員的家長也致贈小禮物，為球員們行前祝福。（記者王秀亭攝）

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