暑假賽事轉播不停歇，體育署為年輕台將青春喝采。（記者梁偉銘攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕為讓暑假賽事轉播不停歇，體育署7至10月賽事轉播，都以青少年全國性運動競賽為主，包括五人制足球、跆拳道、壘球、保齡球、彈翻床、游泳及柔道等，對抗過程精彩，比賽地點更是遍及台灣各地，希望藉此吸引各地民眾接觸了解不同運動，並進場支持為年輕選手加油打氣。

108年轉播計畫於「緯來體育台」、「緯來育樂台」與「緯來綜合台」三個電視頻道播出，更結合LINE TODAY及體育署MOE Sports Youtube頻道共同播出，依序為7月29日登場的五人制足球「全國體育署盃FUTSAL足球錦標賽」、8月17日「全國城市對抗賽」、8月21日「全國青少年跆拳道錦標賽」、8月29日「全國總統盃分齡游泳錦標賽」、9月6日「全國少年跆拳道錦標賽」、9月9日「協會盃全國壘球錦標賽」、9月18日「全國青少年中正盃保齡球錦標賽」、9月21日「全國中正盃保齡球錦標賽」、9月23日「梅花旗大學棒球錦標賽」、9月29日「108年第二屆今源盃全國柔術錦標賽」，另有今年度首次加入賽事轉播的9月份「全國彈翻床錦標賽」，以及10月19日「全國運動會」等，歡迎民眾前往觀賞，進一步帶動地方的運動風氣。

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體育署108年度運動賽事自4月登場，已製作轉播逾25場轉播，體育署長高俊雄表示，政府關心台灣體育賽事運動發展，尤其青少年選手更是台灣體壇未來希望，今年賽事轉播顯示台灣賽事種類多元性發展，也充分展現青少年選手的活力與實力，「青春只有一次，許多頂尖競技運動的巔峰都在20歲出頭，青少年學生選手更是體壇未來明日之星，在他（她）們即將蛻變成長的時刻，基層與二級運動賽事的轉播，是鼓舞年輕選手並促進提升國內整體運動風氣的最佳管道。」

暑假賽事轉播不停歇，體育署為年輕台將青春喝采。（記者梁偉銘攝）

暑假賽事轉播不停歇，體育署為年輕台將青春喝采。（記者梁偉銘攝）

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