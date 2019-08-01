MLB》巨人王牌不走了！ 邦賈納留隊拚季後賽

瘋邦確定本季留隊，將攜手恩師波契一起拚進季後賽。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕舊金山巨人王牌左投邦賈納（Madison Bumgarner）確定留隊，經過半個賽季滿天飛的交易傳聞，最終巨人還是沒把陣中的3冠功臣「瘋邦」給交易出去，巨人將在本季剩餘賽程拚一波，希望替這賽季結束將要退休的總教練波契（Bruce Bochy）畫下一個完美的句點。

下半季戰績衝天的巨人，一路從國聯西區墊底爬上第2，並且在國聯外卡戰中持續保有競爭地位，因此還需要靠著「瘋邦」領軍將球隊帶進睽違3年的季後賽。巨人近19場比賽拿下驚人的14勝，目前戰績55勝53敗，雖落後分區第一的道奇有15場差，但落後外卡的小熊和國民僅2場差。

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「直到交易發生前，我從未去想我會到哪裡。」邦賈納在今日賽前向記者表示：「我根本從未改變，我還有我該做的事情，我也現正努力著。」接著說：「我們沒有人在這裡是為了薪資，我們都是為了贏球而來的。」

「我很高興看到他（邦賈納）還留在陣中！」總教練波契說：「他對我來說非常重要，在我所剩的執教生涯中，球隊還能保有他是真的很酷。」波契與「瘋邦」師徒二人一起在2010、2012和2014連3個偶數年封王，創造屬於巨人的偶數年王朝。

剛滿30歲的瘋邦本季先發出賽23場，拿下6勝7敗和繳出3.74的ERA，在132.2局的投球中送出140次三振和29次保送，7月份5場先發則是繳出2.70ERA的優異表現。

2014年季後賽的瘋邦拿出神級表現，在世界大賽出賽3場，拿下2勝0敗，1次救援成功，最可怕的是投21局僅失1分，ERA是鬼神級的0.43，瘋邦毫無疑問地收下該年世界大賽MVP。

巨人教頭波契（中）這賽季結束後就要退休，曾率領巨人3度封王。（資料照，法新社）

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