健身博覽會今登場 飛輪結合舞蹈新潮流熱鬧開場

從南韓引進的「JACKIE CYCLE」，將飛輪結合舞蹈動作，當地知名講師「Apollo Team」到場示範作為開場。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2019年AFAA APEX台灣健身博覽會今天在台大體育館登場，除了有頂尖教師的專業課程之外，現場也有飲食、器材及裝備等攤位，一早吸引不少健身愛好者前來體驗，聚集近千名來自全國各地的健身教練共襄盛舉。

台灣近年健身風潮逐漸興起，喜歡健身運動的民眾越來越多，今年最受矚目的就是從南韓引進的「JACKIE CYCLE」，將飛輪結合舞蹈動作，AFAA APEX台灣健身博覽會也特別邀請當地知名講師「Apollo Team」示範，熱鬧開場。

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從南韓引進的「JACKIE CYCLE」，將飛輪結合舞蹈動作，當地知名講師「Apollo Team」到場示範作為開場。（記者吳孟儒攝）

此外，ZUMBA舞蹈專業教師更在現場示範，融合節奏快慢分明的舞蹈，加入有氧健身元素，讓學員揮汗「享瘦」。現場課程活動多元，也有靜態瑜伽，運動營養學等。

年僅31歲的AFAA APEX日籍社長奧村辰平，今到場特別用中文親切地向學員問好，希望大家一起持續學習，透過運動得到快樂。

AFAA執行長邱顯貴教練表示，希望藉由博覽會的舉辦，使全台健身風氣更加興盛，現場有不少健身相關廠商擺攤，包括重訓器材代理商及健身房規劃服務的僑泰鑫公司，值得一提的是，其負責人簡祈昌學生時期曾是田徑選手，即便出社會卸下戰袍，仍用自身力量協助台灣田徑界，令人激賞。

ZUMBA舞蹈專業老師群帶學員動起來。（記者吳孟儒攝）

ZUMBA舞蹈專業老師群帶學員一起揮汗。（記者吳孟儒攝）

ZUMBA舞蹈專業老師群帶學員一起揮汗。（記者吳孟儒攝）

運動服飾品牌攤位，一早就大排長龍。（記者吳孟儒攝）

國內外頂級講師與現場學員合影。（記者吳孟儒攝）

現場有不少健身相關廠商擺攤，包括重訓器材代理商及健身房規劃服務的僑泰鑫公司。（記者吳孟儒攝）

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