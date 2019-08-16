好「棒」！台灣青少棒擊敗美國強敵 奪小馬聯盟三冠王2連霸

台灣聯盟青少棒中華隊奪冠。（北市教育局提供）

〔記者蔡亞樺／台北報導〕小馬聯盟（PONY）青少棒世界賽，台灣代表隊由台北市長安國中、大理高中（國中部）及重慶國中學生組成聯軍，在取得亞太區選拔賽代表權之後前進美國。8月16日、今日的冠軍戰，我國以9比1擊敗美國密西根州貝縣獲得冠軍，達成中華隊小馬聯盟少棒、青少棒、青棒，連兩年奪下小馬聯盟「三冠王」。

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總教練陳逸松受訪時感謝北市府全力後援，不管經費、各方都能安心集訓。他說，2年前沒打，抽籤抽輸，這次順利拿到代表權到美國比賽。

陳逸松說，昨天很驚險5比4，一開始落後，6局還平手、7局全壘打逆轉，過關後信心十足、士氣高昂。在冠軍賽，對手實力堅強，4局先得3分，比較安心，後面加2分就順利。

陳逸松說，這次有幾位球員算是長打型，所有球員都全力以赴，大家都差不多、對手身材比我們高大，但基本功面做得不錯，是優勢。

北市教育局指出，本屆小馬聯盟台灣代表隊由北市長安國中、大理高中（國中部）及重慶國中學生組成聯軍，在取得亞太區選拔賽代表權之後前進美國，8月9日至8月15日赴美國賓州華盛頓參與世界賽。

台灣隊於世界賽首戰對戰加勒比海代表波多黎各，以14比0提前5局拿下勝利；中華隊13日對決地主區俄亥俄州揚斯頓，連兩戰都敲出3轟全壘打轟炸對手，最終以8比1獲勝，拿下2連勝；8月14日第三戰台灣隊以5比4逆轉地主區揚斯頓，並邁向冠軍之旅。

8月16日冠軍戰，在團隊眾志成城之下，以及強力家長團及僑胞的加油下，台灣隊不負眾望，以9比1擊敗美國密西根州貝縣，榮獲世界冠軍。

台灣聯盟青少棒中華隊奪冠。（北市教育局提供）

台灣聯盟青少棒中華隊奪冠。（北市教育局提供）

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