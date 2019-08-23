MLB》一上場就得掉5分！ 哈普讓洋基陷入尷尬局面

哈普。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊在今年季前以2年3400萬美元（約新台幣10億）簽回去年在陣中表現優秀的先發左投哈普（J.A. Happ），但他本季表現幾乎可說是完全不符身價，也讓洋基的輪值落入尷尬的局面。

《紐約郵報》Ken Davidoff指出，洋基的輪值在哈普每場幾乎都要失掉5分的狀況下，有可能會需要替代方案，昨天哈普先發面對運動家隊，主投4局就失掉5分，洋基隊也在這場比賽輸球，而格林（Chad Green）在這場比賽的表現優秀，Davidoff認為，格林有可能在季後賽以假先發的身分扛下輪值一角。

請繼續往下閱讀...

格林。（資料照，法新社）

哈普談到自己近期糟糕的表現：「我已經很久沒有像現在一樣那麼掙扎了，但我還是每天盡力去尋找問題的來源，希望能夠幫助陣中的隊友。而我的感覺很好，因此我認為我可以做出調整並且改變，這是我的願望。」

Davidoff認為，在一個理想的狀態下，洋基應該要把哈普給放在板凳一段時間，讓他成為能吃長局數的後援投手，本季哈普雖然拿下10勝，但他先發25場，主投129局防禦率卻高達5.58。

但洋基隊的傷病問題讓他們沒有選擇的餘地，他們也沒有能夠替代哈普的先發投手。原本洋基陣中的王牌投手塞維里諾（Luis Severino）還沒歸隊，小聯盟也沒有能夠直接拉上來先發的投手，這也導致洋基只能讓哈普繼續上場先發。

總教練布恩（Aaron Boone）表示，球隊必須要繼續找到幫助哈普的方法。捕手桑契斯（Gary Sanchez）認為，他們可以試著讓哈普的控球再提升，並讓更好地執行他的直球策略。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法