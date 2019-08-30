SBL》選秀不到15分鐘結束 台大醫科劉人豪被台銀選中

SBL30日進行各球團選秀會，選秀狀元由張家禾獲得。（記者方賓照攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕SBL史上最速選秀會今日落幕，本季共21人報名，最終僅3人中榜，最受人矚目的台灣大學醫學系「醫科生」劉人豪於第2輪第1順位被台銀網羅，而台灣藝大的張家禾被台銀相中成為狀元。

劉人豪頂著台大醫科學歷入選SBL。（記者方賓照攝）

台銀選中張家禾、九太在首輪第2順位挑中台藝大的陳懷安，但再來裕隆、璞園、台啤都直接選擇首輪放棄，台銀次輪選完劉人豪後，金酒又宣佈放棄，也讓本屆選秀會僅花15分鐘就落幕。

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選秀狀元由張家禾（中）獲得，左二為劉人豪，右二為陳懷安。（記者方賓照攝）

從屏東到高雄中學求學的劉人豪，當時以學測75級分錄取台大醫科，成為台大校隊征戰UBA公開男二級，並且念了6年書，畢業後還如願考上醫師執照，當身邊的人準備走進白色巨塔。24歲的劉人豪説：「如果我現在不做，我一定會後悔！」，決定為內心扎根已久的籃球夢瘋狂一次。

台銀補進選秀狀元張家禾（右）、台大醫科劉人豪。（記者方賓照攝）

劉人豪在6月中旬隨台銀練球，期間曾出征DLIVE夏季聯賽，他打趣表示，「其實我開始前還沒那麼緊張，結果當主持人一站上台，我真的開始緊張，比考試什麼都緊張。」

劉人豪暫時放棄白袍夢，接下來將與台銀簽下2年、月薪5萬台幣的保障合約，他說：「我就給自己2年的時間，會把所有精神都放在籃球上。」

台銀選秀狀元張家禾。（記者方賓照攝）

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