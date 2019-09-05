足球》潘文傑擋「香蕉球」成英雄 約旦主帥：台灣門將不可思議

潘文傑下半場連續擋住約旦三次刁鑽的射門，振臂歡呼，激勵全隊士氣。（記者塗建榮攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕台灣門神潘文傑今在世界盃亞洲區資格賽表現精采，下半場連續擋住約旦三次刁鑽的射門，並振臂歡呼，激勵全隊士氣。

總教練蘭卡斯特盛讚，「潘文傑是台灣英雄，如果沒有他，我們可能不止失掉2球。」

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4年前潘文傑在此賽事的國手選拔落選，當時曾迷失方向，甚至自暴自棄；但今年他已站穩國家隊「第一門神」位置，也站上夢寐以求的舞台。

潘文傑多次捨身救球，敬業精神深獲約旦主帥稱讚。（記者塗建榮攝）

潘文傑飛身將球擋下。（記者塗建榮攝）

潘文傑多次捨身撲球，上半場被對方踢中，一度倒地不起。他透露，「下雨天球很難掌控，我只能盡力將球破壞，以安全為第一考量，選擇把球拍出界，而不輕易接球。」

談到上半場丟掉的2球，潘文傑坦言，「第一個進球很關鍵，因為對方進攻已明顯越位，但裁判並沒有發現；第二球只能說運氣不佳，我擋出去的球剛好彈到約旦球員腳下，只能讓對手輕易破門。」

但下半場潘文傑力保不失，甚至還擋住一記高難度的香蕉球，連約旦主帥柏克曼斯都印象深刻，賽後記者會還特別點名稱讚，「台灣的門將功夫一流，擋下許多不可思議的球。」

潘文傑丟衣服給台灣球迷。（記者塗建榮攝）

潘文傑丟衣服給台灣球迷。（記者塗建榮攝）

拿到潘文傑球衣的女球迷喜出望外。（記者塗建榮攝）

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