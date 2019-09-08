台灣對決美國挑戰U18冠軍金盃 今日賽事預告與轉播

台灣隊今與美國爭冠。（特派記者羅志朋攝）

自由體育為您獻上本日精彩賽事預告與轉播！

U18世界盃冠軍戰下午5點登場，台灣隊預計派出守護神余謙先發迎戰美國隊，余謙預賽對巴拿馬、西班牙後援總計投3.1局無失分，狂飆8K，拿下2次救援成功，今天他能否帶領台灣奪下冠軍？球迷們一起打開電視幫台灣之光們加油！

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大聯盟例行賽持續進行，早上7點由費城人迎戰大都會，費城人推出史邁利（Drew Smyly）先發，大都會則派出史卓曼（Marcus Stroman）主投。大都會拉出2連勝，費城人則苦吞3連敗，雙方之間已無場差，與釀酒人並列國聯外卡第4名，爭取季後賽席次仍保生機。

中職今兩地開打，洲際球場由統一獅挑戰中信兄弟，雙方分別推出潘威倫、赫猛先發。桃園球場方面，悍將由包林傑主投，對上桃猿的李茲，洋投正面對決，球迷們不錯過囉！

U18世界盃棒球賽

11:00 南韓@澳洲 （季軍賽）

17:00 台灣@美國 （冠軍賽）

轉播：緯來體育

MLB

07:00 費城人@大都會 民視、 FOX體育2台

日職

13:00 歐力士@日本火腿 FOX體育2台、FOX體育3台

13:00 羅德@軟銀 FOX體育

中職

17:05 統一獅@中信兄弟 緯來育樂、愛爾達體育2台

17:05 富邦悍將@Lamigo桃猿 ELEVEN SPORTS1

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