中職》嘟嘟還沒關機 下週可望先發補足單季120局

潘威倫。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕統一獅「嘟嘟」潘威倫，昨天對中信兄弟先發5.2局失7分拿下本季第8勝，寫下自2011年以來個人單季最多勝投紀錄，目前只要再投0.2局，就能補足單季120局投球局數，確定擠進年度防禦率排行榜，本季潘威倫防禦率4.53排名第六，獅隊代總教練劉育辰表示，下周四潘威倫有機會先發登板。

潘威倫2003年新人球季開始，連續8年單季至少兩位數勝投，至今仍是中職紀錄，從2011年起他因大小傷勢不斷，單季都沒有10勝，僅2015年至少投滿120局，達153.1局，本季只差0.2局就達標。

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獅隊打完本周與桃猿的三連戰，接下來就只剩下週四作客新莊對富邦悍將。劉育辰指出，今天沒有將潘威倫降二軍，就表示還有先發機會，雖然現在還沒有百分百確定下週四先發任務交給潘威倫，不過機會不小，還得視最近狀況而定。

劉育辰強調，潘威倫拿下生涯143勝之後，接下來兩場先發其實投得跌跌撞撞，萬一潘威倫下週四狀況調整不及，古林睿煬也是先發人選，要看古林今天先發表現。

潘威倫只差0.2局就達單季120局投球，劉育辰說，不會考慮讓潘威倫中繼補足局數，仍會讓他按照正常先發輪值調整。

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