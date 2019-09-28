南韓賽》戴資穎施展神奇反拍法術 東宗愣住無法動彈（影音）

gotta record this beauty called the reverse slice straight backhand dropshot by tai tzu ying the witch pic.twitter.com/vqlBsguIMf — （@warriorsdiadem） September 27, 2019

〔體育中心／綜合報導〕世界球后戴資穎昨天在超級500系列南韓公開賽面對印尼女將東宗，一共化解8個局點，以24：22、22：20直落二拿下勝利，小戴在第二局其中一個局點展現的假動作反拍滑切，更是讓東宗站著一動也不動。

小戴在第二局16：20落後發球時，東宗回球深入小戴的左半邊後場，只見小戴一個驚人的背後反手滑切，讓球直接落在前場，東宗只能動也不動的看著球落地，小戴也拿下這精采的1分，包含這分在內，小戴在第二局以14：20落後的情況下，連續豪取8分獲勝。

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這球雖然沒有被官方剪輯成精華好球，不過網友在看到這球後表示，如此美麗的直線背後反手滑切，一定得錄下來才行，並稱讚戴資穎就像女巫一樣，這球也是她所施展出最華麗的魔術之一。

小戴擊敗東宗後，今4強將要面對勁敵兼好友的泰國女將依瑟儂，小戴生涯對依瑟儂還是勝少敗多，雙方交手多達25次，小戴以12勝13敗些微落後。

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