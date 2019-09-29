中職》彭政閔引退記者會「問到飽」 火哥驚喜現身獻祝福

彭政閔在引退儀式後出席記者會。（記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟今天為陣中傳奇球星彭政閔在台中洲際主場舉辦引退賽，正式向球迷說再見，19年職業生涯將畫下句點。彭政閔在引退儀式後召開記者會，讓現場記者「問到飽」，有深厚交情的「火哥」張建銘也驚喜現身。

對於今天的引退賽，彭政閔受訪時坦言非常感動，感謝球迷這幾年的支持和鼓勵，他也回憶起當時剛進聯盟時就參與過「盜總」林易增的引退賽，球迷的熱情支持讓他印象深刻。

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彭政閔原本賽前說不哭，但最後在引退儀式上致詞時仍留下男兒淚，彭政閔表示，這幾天的情緒堆積，再加上家人、球員和球迷的祝福，這些都是讓他不禁落淚的原因。

彭政閔在引退儀式後出席記者會。（記者林正堃攝）

彭政閔日前曾特別提到張建銘，並說很想看他的引退賽，張建銘今天也以神秘嘉賓出席記者會，他說：「學長都點名了，自己雖然不擅於言辭，但他用行動代表一切。張建銘也感謝彭政閔在棒球路上教導他很多的東西，看到他要離開球場十分不捨。

彭政閔引退後將卸下球員身分轉當教練，彭政閔期許自己出國進修後，能把學習到的東西完完全全的去傳授給球員，當教練不是一件很簡單的事情，很多方面都努力去學習。

對於轉任教練是否還會繼續穿上「23」號球衣，彭政閔說：「『23號』代表他的球員時期，希望擔任教練時能靠著自己創造出另一個背號。」

談到下週二封王關鍵戰是否會上場，彭政閔表示，一切都要看球隊的安排，自己也很希望能夠上場。

彭政閔。（記者林正堃攝）

彭政閔。（記者林正堃攝）

彭政閔。（記者林正堃攝）

彭政閔。（記者林正堃攝）

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