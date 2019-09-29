中職》與父親牽手步向一壘、妻子在本壘迎接 恰恰繞壘儀式溫馨動人

彭政閔的妻子在本壘迎接他。（記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕今在彭政閔引退儀式上，兄弟球團特別安排了會長吳志揚、老隊友陳江和以及中信董事長辜仲諒致贈紀念禮物給予恰恰，送上祝福，最後恰恰則與他生命中重要的人們、包括父親、恩師以及隊友們一起完成繞壘儀式。

中華職棒聯盟會長吳志揚特別為恰恰送上「教練專用棒」、致詞時則表示謝謝彭政閔陪著中職走過開心的日子與不開心的日子，稱恰恰就是「中華職棒的球魂」，並盛讚恰恰為「永遠的偶像、永遠的典範、永遠的萬人迷」。

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中信兄弟隊長陳江和則致贈印有他與恰恰照片的行動電源，開玩笑表示恰恰「對手機機這方面比較沒有智慧，」以後出國如果有這個就不用擔心手機沒電，而上面有兩個人的照片，是因為恰恰曾說過生活中不能沒有他，「想我的時候可以拿起來看。」不過最後陳江和也表示從今天開始要把恰恰還給恰嫂。

中信球員辜仲諒董事長最後則贈與印有恰恰畫像的樂高模型，辜仲諒表示看到今天看到這個場面非常感動，因為有很多球迷想要進場不能進場，但沒有到的球迷都在為恰恰祝福，他最後也代表球迷對恰恰喊話：「恰恰不要退休吧！、再打一年怎麼樣？」現場球迷也立刻大喊「不要退！不要退！」

彭政閔與隊友繞壘。（記者林正堃攝）

恰恰一一與隊友擁抱。（記者廖耀東攝）

辜仲諒董事長致贈紀念禮物。（記者廖耀東攝）

辜仲諒董事長致贈紀念禮物。（記者廖耀東攝）

辜仲諒最後表示已經跟恰恰約好，下禮拜兩人會坐下來聊一下彭政閔未來的規劃，恰恰則笑回；「董事長不然今天辦這個儀式就沒有意義了。」辜仲諒則回要為恰恰再辦一次。

恰恰在發表完引退宣言後，也進行了繞壘儀式，他與父親牽手走往一壘，等在那裡的是恩師榊原教練、接著再與不同階段的老戰友們一起繞壘，最後彭政閔的妻子則在本壘等著丈夫，恰恰也給恰嫂送上深深的擁抱，恰恰最後在本壘與家人、以及隊友們一起合影。

彭政閔。（記者林正堃攝）

隊友陪恰恰繞壘。（記者林正堃攝）

陳江和強吻恰恰。（記者林正堃攝）

在彭政閔退場之際，洲際球場一三壘側的球迷也撐起23號球衣，象徵恰恰的精神屹立不搖。

辜老闆送上大擁抱。（記者林正堃攝）

球迷撐起23號球衣。（記者林正堃攝）

球迷不捨恰恰。（記者廖耀東攝）

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