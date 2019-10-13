空手道甜心文姿云拚奧運 最喜歡的英雄竟是「黑寡婦」

文姿云偕陳傑、郭婞淳出席路跑活動。（主辦單位提供）





〔體育中心／綜合報導〕2019第15屆三星公益路跑「Run For Children」今日熱情開跑，台北市政府前廣場自清晨便擠滿熱血跑者，迎向3K、9K的挑戰。今年總計有近2萬名跑者熱烈支持，主辦單位也為天賦異稟的孩子們投注築夢基金，並能在藝術、體育領域發光發熱，持續挑戰你所不能。

甫於莫斯科站奪銅，世界排名高居第二的文姿云昨出席「女力星世代」講座，他透露，曾因小時候練習時不得要領，阿嬤還告訴她，「女孩子家，不要再運動了，趕快找份好工作！」

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但文姿云仍堅持下去，她表示:「我學了無數次還是學不會轉身動作，身邊的人都黑帶了，只有我還沒拿到。」透過一次次堅持下來的毅力，在世界體壇不斷成就耀眼成績。文姿云表示：「我的女力定義就是堅持，別為自己設限，當妳想要做的時候，就會竭盡所能去完成！」

文姿云大方表示自己相當喜歡超級英雄中的黑寡婦，認為不論在任何艱困的環境中，都能堅定自己的目標，找到出路。

文姿云也笑說：「黑寡婦的動作靈巧又有力道，與空手道有異曲同工之妙。」文姿云在分享過程中，舉手投足皆散發出自信神采，她相信只要堅持下去，每個人都遠比自己想要的還厲害。

2019第15屆三星公益路跑今開跑，頂尖運動員郭婞淳、文姿云和陳傑皆出席，並舉辦「女力星世代」講座。（主辦單位提供）





2019第15屆三星公益路跑今開跑，頂尖運動員郭婞淳、文姿云和陳傑皆出席，並舉辦「女力星世代」講座。（主辦單位提供）





2019第15屆三星公益路跑今開跑，頂尖運動員郭婞淳、文姿云和陳傑皆出席，並舉辦「女力星世代」講座。（主辦單位提供）





2019第15屆三星公益路跑今開跑，頂尖運動員郭婞淳、文姿云和陳傑皆出席，並舉辦「女力星世代」講座。（主辦單位提供）





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