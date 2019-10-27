黑豹旗》瘦皮猴蛻變為火球男 劉致榮高中教頭提兩點關鍵

劉致榮。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕國中時期的劉致榮，還是個瘦小、不起眼的球員，台南崇明國中畢業後，被新北鶯歌工商教練團發掘，就這樣成為球隊主戰內野手。鶯歌工商教頭王傳家說，劉致榮蛻變為火球男關鍵有二：協調性、自律。

王傳家說，當年的劉致榮身材並不起眼：「國中那時候，劉致榮瘦瘦小小的。當年國際城市青少棒賽時，我向崇明教練陳峰民問起有沒有選手推薦，看到致榮雖然瘦、但手腳大，直覺他應該還能長，且協調性極佳，所以找他加入球隊。」

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劉致榮在校期間，幾乎沒投球，反倒主守游擊。王傳家解釋，當時劉致榮肌肉量還不足，但青棒比賽頻繁，練習的效率有限，「他高一時就先帶他去處理骨刺，高三才開始真正有在投球，本來那年設定時速150公里的目標，但練習量確實有限。」

劉致榮蛻變的關鍵，王傳家則認為，他擁有明確目標、且願意認真執行：「協調性是天生，但高中生很少像他這麼自律，連飲食都是，冰的、甜的絕對不碰。其實教練都是輔助的角色，選手願意走，教練才有辦法推，劉致榮如今的成功，是他自己爭取來的。」

鶯歌工商教練王傳家。（記者林正堃攝）

鶯歌工商扣倒花蓮高中。（記者林正堃攝）

鶯歌工商扣倒花蓮高中。（記者林正堃攝）

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