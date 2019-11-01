自由車危機專題－系列一》路權成致命傷 比賽萎縮苦了選手

今年在國外打拚的選手已超過15人，創下歷年新高，留不住人才成為台灣自由車界嚴重的警訊。（資料照，自由車協會提供）

〔記者廖聿偉／專題報導〕台灣近年自由車賽事萎縮，僅剩環台賽和登山王（KOM）等少數比賽，國內選手苦無舞台，只能選擇低薪旅外或提早退休，今年在國外打拚的選手已超過15人，創下歷年新高，留不住人才成為台灣自由車界嚴重的警訊。

2017年，自由車知名品牌美利達以「尋找下一個馮俊凱」為口號，企圖喚醒國人對於人才斷層的重視，甚至與限時繞圈賽合作，送前兩名優勝選手赴歐洲培訓，但兩年過後，馮俊凱接班人仍難以浮現。

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30歲的馮俊凱甫結束環廣西自由車6日賽，在高強度的競賽騎乘超過800公里後，沒有休息就投入全國運動會，仍舊稱霸國內車壇，個人席捲4面金牌，也凸顯國內強度不足的問題。《自由體育》以政策、企業和選手等多面向，探究台灣車壇何時能重建曙光。

全國車協喊出「向下扎根」 盼全國響應

身為台灣自由車競賽的國際窗口，全國自由車協會也相當重視國內人才外流和斷層的問題，今年將目標放在「向下扎根」，比往年舉辦更多的青少年比賽，但效果有限，祕書長李開志坦言，「靠單一協會的力量太微弱，要讓自由車競賽蓬勃發展，必須由政府、民間和企業共同配合，才有辦法突破困境。」

李開志強調，全國協會業務繁雜，除了教練講習、領隊會議、國手選拔等必辦事項，自由車項目也不像球類運動一樣單純。自由車比賽分為公路車、登山車和場地賽；公路賽又有計時賽和長程公路賽，登山車也分為越野車和下坡賽，要辦得比賽繁多，只能以國際賽和重點賽事為主。

路權問題棘手 體育署：盡力協助

體育署競技組組長洪志昌也認為，「舉辦競技型公路賽應該由地方政府主導，並與主辦單位合作；而體育署也會盡力協助，若有完整的計畫書，也一定會補助經費，提升國內競技自由車賽的發展。」

自由車競賽遇到最大的問題就是路權，相較於路跑和馬拉松，自由車均速超過時速30公里，下坡路段甚至到達50、60公里以上，若交管有漏洞，往往會導致嚴重的後果。

國內舉辦最多自由車賽事的中華民國自行車騎士協會，2012年就遇到路此問題，新北金山分局拒放路權、花蓮縣也收回路權，宜蘭警力也不願支援賽事，導致舉辦多年的環花東賽，與一年多達20幾場的賽事被迫停辦，也從2012年開始，國內蓬勃發展的競賽嚴重萎縮。

騎士協會祕書長何麗卿感嘆，這幾年辦比賽真的遇到很多困難，四處碰壁。原本希望成立的俱樂部聯賽也無法實現。今年還花東賽事雖然復辦，但報名人數已銳減近一半。

登山王成功 成為國內指標賽事

每年最成功的登山王挑戰賽（KOM）已成為國內指標型賽事，也是國際知名的比賽。何麗卿說，「我們盡量將交管時間縮減到最低，這幾年也改在星期五舉辦，讓影響交通的程度降到最低。但也是因為登山王大半時間都在爬坡，時速不會太快，一般的平路賽，交管就必須做到滴水不露，也會動用很大的警力和交管人員。」

由全國自由車協會舉辦的環台賽，則是國內最受矚目的國際公路多日賽，且比賽層級逐年攀升，李開志說，「我們從2010年起，改變以往跨縣市的作法，改由單一縣市舉辦，如此不但能增加縣市的責任感，警力分配也較好調度，同時也是很棒的城市行銷。」

環台賽已是國際品牌，也被體育署列為年度重點賽事之一，李開志表示，「以前很難想像，有數百名車手在台北市精華地段奔馳，但在警政署大力支持下，台北市站已是環台賽的傳統之一，也是典型的城市繞圈賽。」

仿效三大賽 全國車協：打造亞洲頂級國際賽

未來環台賽有無機會擴大舉辦，回復過往8日以上的賽程？李開志回應，「只要花蓮、台東政府財力允許、路權開放、警力願意支援，當然樂觀其成。其實我心中一直有一個夢想，世界三大自由車賽事，環法、環義都是超過20天的比賽，若未來台灣20個縣市都舉辦一站賽事，就有機會打造成亞洲最頂級的自由車國際賽。」

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