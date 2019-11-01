自由車危機專題－系列五》首位登上自由車「大聯盟」 馮俊凱成國內標竿

馮俊凱。（資料照，自由車協會提供）

〔記者廖聿偉／專題報導〕台灣近年自由車賽事萎縮，僅剩環台賽和登山王（KOM）等少數比賽，國內選手苦無舞台，只能選擇低薪旅外或提早退休，今年在國外打拚的選手已超過15人，創下歷年新高，留不住人才成為台灣自由車界嚴重的警訊。

2017年，自由車知名品牌美利達以「尋找下一個馮俊凱」為口號，企圖喚醒國人對於人才斷層的重視，甚至與限時繞圈賽合作，送前兩名優勝選手赴歐洲培訓，但兩年過後，馮俊凱接班人仍難以浮現。

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30歲的馮俊凱甫結束環廣西自由車6日賽，在高強度的競賽騎乘超過800公里後，沒有休息就投入全國運動會，仍舊稱霸國內車壇，個人席捲4面金牌，也凸顯國內強度不足的問題。《自由體育》以政策、企業和選手等多面向，探究台灣車壇何時能重建曙光。

登上自由車「大聯盟」 馮俊凱台灣第一人

台灣自由車一哥馮俊凱實力獲得車隊巴林美利達認可，2020年再續約一年，將展開第五年的一級車隊生涯，但他仍心繫國內自由車發展，近日也參加許多公開活動，希望藉由旅歐經驗，影響更多的年輕選手投入自由車競技運動。

國際自行車總會（UCI）註冊的一級職業車隊，世界上總共僅有18支隊伍，每隊約25人，要擠進一級車隊的窄門，甚至比棒球選手要登上美國大聯盟（MLB）還困難。

循序漸進、增強實力 培育新人不宜揠苗助長

台灣自由車競技風氣日漸萎靡，要等待下一位登上一級車隊的車手遙遙無期。馮俊凱鼓勵年輕選手要勇敢追夢，若對騎車有興趣，就應該堅持不懈。

他認為，「騎車和課業必須兼備，畢竟自由車賽事受傷風險大，若日後無法騎車，也能有一技之長，維持生計。年輕選手要勇於挑戰自我，建議以入選國家隊為目標，在國際賽騎出成績，實力才能被職業車隊看見；立足亞洲，放眼世界，是站上一級車隊的不二法門。」

馮俊凱強調，「循序漸進」非常重要。歐洲自由車發展健全，選手生涯每個時期的訓練分工很細膩。小朋友會先從車感和基礎開始打底，有點像台灣的PUSHBIKE；進入青少年到U18階段，會接受正規訓練，但不會「越級打怪」直接跟菁英組競賽，而是培養技術和實力。

基本功、英文練好 旅外必備「行囊」

「我剛剛到歐洲騎車很辛苦，體力沒有問題，但經驗和技術卻落後國外選手一大截，花了一段時間才逐漸適應。現在我已經知道何時該卡位，何時該做工、要如何卡位，這些都是在國外學習到的寶貴經驗。」

馮俊凱認為，台灣應該保障青少年的訓練，不應該操過頭，體力大家都會練，但基礎功的養成非常重要，尤其加強肌肉神經反應和迴轉效率，對於未來會更有幫助。

「英文一定要學，有機會就提早出國磨練。」是馮俊凱的肺腑之言，目前台灣比賽有限，多利用俱樂部和小型盃賽磨練自我，找到屬於自己的訓練模式，才能開創一條康莊大道。

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