自由車危機專題－系列四》旅外成唯一選項 資深車手開啟「絲綢之路」

巫帛宏。（資料照）

〔記者廖聿偉／專題報導〕台灣近年自由車賽事萎縮，僅剩環台賽和登山王（KOM）等少數比賽，國內選手苦無舞台，只能選擇低薪旅外或提早退休，今年在國外打拚的選手已超過15人，創下歷年新高，留不住人才成為台灣自由車界嚴重的警訊。

2017年，自由車知名品牌美利達以「尋找下一個馮俊凱」為口號，企圖喚醒國人對於人才斷層的重視，甚至與限時繞圈賽合作，送前兩名優勝選手赴歐洲培訓，但兩年過後，馮俊凱接班人仍難以浮現。

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30歲的馮俊凱甫結束環廣西自由車6日賽，在高強度的競賽騎乘超過800公里後，沒有休息就投入全國運動會，仍舊稱霸國內車壇，個人席捲4面金牌，也凸顯國內強度不足的問題。《自由體育》以政策、企業和選手等多面向，探究台灣車壇何時能重建曙光。

旅外先鋒朱梵心 開啟「絲綢之路」

台灣自由車選手在國內苦無比賽，只能往國外發展，近年前往中國參加聯賽的比率大幅增加，從早期的朱梵心、巫帛宏，到近年新生代好手盧紹軒和徐暄評都陸續西進，期盼能延續選手生涯。

爬坡高手「Fancy」朱梵心是台灣首位西進中國的自由車選手，克服異地打拚的孤獨和無助，成功闖出一片天，也替後輩打開一扇門。他說，「當初就是為了賭『一口氣』才撐下去的。」而這口氣也讓朱梵心攀上職業生涯另一個高峰。

2012年的江西鄱陽湖環湖賽，朱梵心代表台灣參賽，優異的表現讓中國車隊印象深刻；隔年5月，新疆車隊找他當傭兵，一舉奪冠，也開啟在中國發展的大門。

2014年，朱梵心加盟Specialized車隊，讓他的職業生涯如魚得水，除了和隊友打成一片，車隊在中國自行車聯賽獲得年度冠軍，個人也成為積分前十名的好手，知名度大開，「幸好當時有撐下去，現在才得以延續選手生涯；而且收入、獎金都不錯，有閒錢能存未來的創業基金。」而朱梵心經歷超過7年的旅外生涯，也決定在今年退休，也是國內到中國發展最成功的範本。

朱梵心。（資料照）

旅外幫鼓勵後輩 勇於嘗試、不要怕吃苦

台灣衝刺王巫帛宏則於2015年退出申騰美利達車隊，轉往中國發展，加盟美利達諾飛客車隊，也成為車隊的主力，他也鼓勵後輩，「中國聯賽雖非職業賽，但賽事密集，強度也很高，且擁有高額的獎金，對於年輕選手是一個不錯的選項。」

今年從歐洲高士特轉戰中國美利達諾飛客車隊的國手盧紹軒透露，「台灣賽事匱乏，通常幾個月才有一場比賽，且強度不夠，國內選手經驗不足，國際賽自然難有好表現。」

台灣衝刺好手彭源堂前幾年曾赴澳洲和中國比賽，但水土不服，陷入低潮，卻仍不願放棄自由車，直到今年加入歐洲高士特車隊才漸入佳境，今年環台賽代表國家隊出賽，還拿下單站第二。他透露，「國內沒有聯賽，選手只能到國外找出路，但離鄉背井難免有風險，飲食、氣候和文化差異都需要花時間適應，過程很艱辛。」

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